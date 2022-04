Przez dwie dekady działalności restauracja Gioconda stała się nieodłącznym elementem krajobrazu zielonogórskiego deptaka. Otwarta została w 1998 r., pierwotnie jako pizzeria. W 2010 r. przejęli ją obecni właściciele i przekształcili w restaurację, poszerzając ofertę serwowanych dań.

Niestety restauracja właśnie się zamyka, dołączając do całej rzeszy lokali, które nie udźwignęły długofalowych skutków pandemii, rosnących czynszów na deptaku i pozostałych opłat, a także - zdaje się - efektu obumierającego centrum miasta. Mieszkańcy komentują, że Zielona Góra stała się miastem galerii handlowych, które odciągają klientów od starówki.

Chcesz dostawać e-mailem serwis z najważniejszymi informacjami z Zielonej Góry? Zapisz się na nasz bezpłatny newsletter.

Właściciele Giocondy o zamknięciu restauracji poinformowali na Facebooku w piątek.

"Gościliśmy Was przez wiele lat, poznaliśmy mnóstwo fantastycznych osób przez ten czas i byliśmy świadkami wielu wzruszających momentów z Waszego życia: zaręczyn, ślubów, chrzcin, komunii, a nawet narodzin! Jednak od 2020 r. nasza branża nie miała lekko. I niestety pozostałości i konsekwencje tych czasów zostały z nami do dziś i musieliśmy podjąć bardzo trudną decyzje. Jesteśmy zmuszeni zamknąć Giocondę" - czytamy we wpisie.

Gioconda będzie czynna jeszcze tylko do 15 kwietnia. Od soboty w restauracji obowiązuje 30-proc. rabat na wszystkie alkohole.

REKLAMA

"Zapraszamy na ostatni toast" - tłumaczą właściciele lokalu.

CZYTAJ TAKŻE: Park kieszonkowy czy raczej "betonoza"? Mieszkańcy dyskutują o zmianach na placu Pocztowym