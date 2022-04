W sobotę rano minister spraw wewnętrznych Mariusz Kamiński ogłosił: "W niedzielę o godz. 8.41, w hołdzie ofiarom katastrofy smoleńskiej, zawyją syreny alarmowe we wszystkich województwach w całym kraju. Pamiętamy o tych, którzy 12 lat temu, chcąc upamiętnić poległych w Katyniu, sami zapłacili najwyższą cenę".

Do gmin i innych samorządów zaczęły docierać pisma od wojewodów o włączaniu syren w 12. rocznicę katastrofy samolotowej. Wielu lubuskich samorządowców ogłosiło, że syren nie włączą, m.in. marszałek lubuska, prezydenci Gorzowa i Zielonej Góry.

Wojewoda: „Ukraińców powiadomię po ukraińsku"

Syreny będą włączane „w ramach treningów i ćwiczeń dotyczących systemów alarmowania, celem jednoczesnego upamiętnienia rocznicy – ogłosił w sieci Lubuski Urząd Wojewódzki. Wojewoda Władysław Dajczak, który weźmie udział w obchodach rocznicowych w Warszawie, uspokajał: - Do obywateli Ukrainy przebywających na terytorium Polski RCB wyślę stosowny ALERT RCB w języku ukraińskim informujący o tym.

- Czy wy macie coś z głową? Gorzów jest pełny straumatyzowanej ludności, która wśród syren siedziała tygodniami w piwnicach, chroniąc się przed nalotami. Już durniejszych pomysłów nie macie? Przy fajerwerkach już były zgłaszane problemy, że dzieci się pod stół chowały. Na śmigłowiec medyczny ludzie reagują lękiem, a dzieci krzyczą "Putin!" I się chowają... – skomentowała Marta Bejnar-Bejnarowicz, radna miejska z Gorzowa.

Bojkot burmistrzów. „Syreny kojarzą się z nalotami"

Część lubuskich burmistrzów wprost ogłasza, że w niedzielę 10 kwietnia syreny nie będą wyć.

- W związku z otrzymaniem prośby Pana Wojewody Lubuskiego o włączenie syren alarmowych o godzinie 8:41, w celu upamiętnienia katastrofy smoleńskiej, wydałem polecenie, aby w gminie Krosno Odrzańskie nie były włączane syreny. Uczciliśmy pamięć osób, które oddały życie, pełniąc służbę publiczną, wczoraj na Cmentarzu Komunalnym podczas uroczystości z udziałem Kompanii Honorowej Wojska Polskiego. Były też salwa honorowa i apel pamięci. Wydaje mi się, że było to godne upamiętnienie ważnych historycznie wydarzeń – wytłumaczył mieszkańcom Marek Cebula, burmistrz Krosna.

- Wschowa nie włączy syren – ogłosił burmistrz Konrad Antkowiak. I wytłumaczył: Na terenie naszego kraju i gminy schronienie znalazło mnóstwo uchodźców, uważam, że cisza może być tak samo symbolicznym oddaniem czci poległym w katastrofie smoleńskiej, jak wycie syren. Apeluję do wszystkich, aby nie włączać syren w sytuacji braku zagrożenia. Syren, które naszym braciom Ukraińcom kojarzą się z nalotami, z ostrzałem, z tym. od czego uciekali ze swojej ojczyzny. Musicie mieć jednak świadomość, że dostęp do systemu alarmowego mają także służby podległe Starostwu Powiatowemu we Wschowie. Mogą to zrobić sami, bez naszego udziału.

Syreny nie zawyją też w Nowej Soli i Świebodzinie. – Syren nie będzie. Śpijcie Państwo spokojnie. Jeżeli ktoś zechce, to proszę się pomodlić za ofiary tragedii smoleńskiej. Jeśli ktoś nie wierzy, niech wspomni dobrze o tych ludziach – napisał Tomasz Sielicki, burmistrz Świebodzina.

- W związku z obecną sytuacją w Ukrainie i przebywaniem na terenie Naszego Miasta kilkuset naszych ukraińskich Przyjaciół, którzy uciekli przed wojną i którym syreny kojarzą się jednoznacznie z przeżytą traumą. podjąłem decyzję o niewłączeniu syren alarmowych. W tym roku, pamięć o tragicznych wydarzeniach z 10 kwietnia 2010 roku wyrazimy w inny sposób – ogłosił z kolei Jacek Milewski, prezydent Nowej Soli.

Obchody smoleńskie

W Zielonej Górze uroczystości obchodów 12. rocznicy smoleńskiej, w której zginęło 96 osób, w tym prezydent RP Lech Kaczyński, odbędą się w niedzielę 10 kwietnia o godz. 8.41 na cmentarzu komunalnym przy ul. Wrocławskiej.

Dr Maciej Lasek: Putin to zbrodniarz wojenny, ale fakty są jednoznaczne. Zamachu w Smoleńsku nie było