Lechia Zielona Góra nie wygrała ligowego meczu od dziewięciu potyczek. Ostatnio zalicza serię remisów, ale to nie gwarantuje bytu w rozgrywkach trzeciej ligi.

W sobotę na własnym boisku przy ul. Sulechowskiej Lechia podejmowała Pniówek 74 ze śląskich Pawłowic, ligowego średniaka. Trzy tak bardzo potrzebne punkty były w zasięgu ręki. Lechia od 43. minuty prowadziła 1:0 po bramce Mateusza Surożyńskiego z rzutu karnego. Korzystnego rezultatu nie udało się dowieźć do końca meczu. W 88. minucie wyrównał Dawid Wiciński. I w ten sposób Lechia jest w tabeli tuż nad strefą spadkową.

Swój mecz przegrała Carina Gubin, uległa na własnym boisku 1:2 z silną Miedzią Legnica. Cenny punkt wywalczyła natomiast Warta Gorzów, remisując 1:1 na wyjeździe z LKS Goczałkowice, drużyną Łukasza Piszczka.

WYNIKI Z 23. KOLEJKI:

LKS Goczałkowice-Zdrój – Warta Gorzów 2:2, Lechia Zielona Góra – Pniówek 74 Pawłowice 1:1, Carina Gubin – Miedź 2 Legnica 1:2.

1. Zagłębie II Lubin 22 48 54:25

2. LKS Goczałkowice-Zdrój 22 43 31:18

3. Ślęza Wrocław 23 43 49:25

4. Polonia Bytom 21 42 34:19

5. Miedź II Legnica 21 41 38:22

6. Rekord Bielsko-Biała 22 36 37:29

7. Górnik II Zabrze 22 33 28:27

8. Gwarek Tarnowskie Góry 21 31 30:27

9. Odra Wodzisław Śląski 23 30 30:41

10. Carina Gubin 23 28 30:31

11. Pniówek 74 Pawłowice 23 28 31:37

12. Stal Brzeg 22 24 26:31

13. Warta Gorzów 23 22 29:36

14. Piast Żmigród 22 22 30:47

15. LECHIA ZIELONA GÓRA 22 21 25:32

16. MKS Kluczbork 21 19 23:40

17. Karkonosze Jelenia Góra 22 19 24:44

18. Foto Higiena Gać 22 14 17:36

Pierwszy zespół awansuje do drugiej ligi. Co najmniej trzy ostatnie drużyny spadną do regionalnych czwartych lig.

