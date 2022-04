Baner wspierający walczącą Ukrainę pod zielonogórską siedzibą PSL zawisł ponad miesiąc temu, zaraz po napaści Rosji na naszego sąsiada. Przedstawiał ukraińskie barwy i gesty ze znakiem „V".

W nocy z poniedziałku na wtorek ktoś zniszczył sprayem baner. Nabazgrał hasło „Tu jest Polska"

Wielki Tydzień - czas zadumy. Ale myśli niektórych ludzi krążą na innych orbitach. I jak śpiewał kiedyś Makumba - Polacy rasiści każdy to powie i nikt tu nie lubić czarny człowiek – napisał na Facebooku Arkadiusz Dąbrowski, sekretarz lubuskich ludowców.

- Wandalowi dajemy szansę do wtorku do godz. 15. Niech się zgłosi i zapłaci za szkodę. Inaczej zgłaszamy sprawę na policję, pod budynkiem są kamery monitoringu. Nie ujdzie mu to płazem – mówi „Wyborczej" Dąbrowski.

- Nie mam specjalnych podejrzeń, całkiem możliwe, że to jakaś młodzież wracająca z hucznej imprezy. Niestety, kogoś Ukraina kłuje i mam niedobre wrażenie, że takie wydarzenia będą się zdarzały coraz częściej. Obym się mylił – mówi ludowiec.

