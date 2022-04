Zapewne, gdyby nie fakt, że do Zastalu dołączył Devyn Marble, koszykarze Astorii w staraniach o zwycięstwo w ostatniej kolejce tego sezonu mieliby łatwiej. Trener Artur Gronek dobrze poukładał drużynę, choć czasem chyba jest dla swoich zawodników zbyt wyrozumiały. W środę w hali CRS choćby Rod Camphor oddawał zbyt wiele mało opłacalnych rzutów z półdystansu.

Nie to decydowało jednak o przebiegu i wyniku meczu. Gościom najzwyczajniej w świecie zabrakło ludzkiego materiału. Nie mieli sposobu na pick'n'rolla czy to z kozłującym Marblem, czy Nemanją Nenadiciem. Największą ich bolączką jest brak choćby jednego mobilnego środkowego. I Klavs Cavars, i tym bardziej Alan Herndon nie nadążali na nogach. Źle wypadało przejmowanie zasłon, źle wypadało wysokie wychodzenie do gracza z piłką i próba powrotu do swojego zawodnika. W efekcie nawet Krzysztof Sulima wrzucił aż 17 punktów (7/11 z gry), do których dołożył 10 zbiórek. W sumie Astoria straciła aż 56 punktów w "pomalowanym".