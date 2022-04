Ubrania ginęły z jednego z magazynów z Zielonej Górze, na co poskarżyli się policji szefowie firmy. Podejrzenie padło na jednego z pracowników, który zatrudnił się w magazynie odzieżowym kilka miesięcy wcześniej.

Podejrzenia się potwierdziły, gdy policjanci zapukali do mieszkania 53-latka. W środku znaleźli ok. stu sztuk nowych ubrań – bluz, spodni, kurtek - wyniesionych z jego miejsca pracy. Firma oszacowała ich wartość na 32 tys. zł.

Skradzione rzeczy wróciły do właścicieli. Mężczyzna usłyszał 22 zarzuty kradzieży. Groziło mu do 5 lat więzienia. - 53-latek przyznał się do przestępstw i zgodził się dobrowolnie poddać karze wyznaczonej przez prokuratora – sześć miesięcy kary więzienia w zawieszeniu na rok – informuje Miejska Komenda Policji w Zielonej Górze.

