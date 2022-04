- To był dobry mecz, lepszy niż pierwszy, choć mógł się mniej podobać kibicom. Niestety znów wyraźnie przegraliśmy na tablicach, mamy z tym problem. Zawodnicy z ławki nie dają tego, co powinni - powiedział po meczu Andrej Urlep, trener Śląska.

Trudno się z nim nie zgodzić. Pierwszy skład wrocławian grał mądry i skuteczny basket. Kerem Kanter po raz kolejny był znakomity w grze tyłem do kosza (na jego koncie 15 pkt, 7/10 z gry, 14 zbiórek), a short rolle w wykonaniu Travisa Trice'a i Aleksandra Dziewy to prawdziwy majstersztyk. Progres, jaki z sezonu na sezon oglądamy w grze Dziewy, jest imponujący. Reprezentant Polski grał dziś jak profesor. Z dostarczoną piłką na trzecim, czwartym metrze był praktycznie nie do zatrzymania. Fantastycznie pracuje nogami i swoim ciałem, wie też, kiedy należy rozrzucić piłkę. Zdobył dziś 19 pkt (9/15 z gry), dołożył pięć zbiórek.