W medycznym kongresie będą uczestniczyć lubuscy samorządowcy i lekarze. Gośćmi specjalnymi wydarzenia będą europoseł Bartosz Arłukowicz, z wykształcenia lekarz pediatra, były minister zdrowia oraz dr hab. n. med. Barbara Remberk, kierownik Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Dwudniowy kongres ma wytyczyć nowe ścieżki rozwoju w polityce zdrowotnej województwa.

- Tematy są bardzo istotne, dotyczące dalszego finansowania ochrony zdrowia. O tym powie Marek Wójcik, koordynator negocjacji na Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu. NFZ przedstawi nam obecną sytuację finansowania jednostek ochrony zdrowia - wylicza lubuska marszałek Elżbieta Polak. - Będziemy rozmawiać nie tylko o sprawach finansowych, o zapowiadanej reformie w ochronie zdrowia, która m.in. ma utworzyć agencję rozwoju szpitali. Będziemy też rozmawiać o psychiatrii dzieci i młodzieży, o profilaktyce, o Europejskim Programie Walki z Rakiem. Będzie Piknik Zdrowia, z którym jesteśmy w Lubuskiem zaprzyjaźnieni już od dekady. To pierwszy piknik w tym roku – mówi lubuska marszałek i chwali, że kongres będzie otwarty dla publiczności. - Także dla uchodźców, którym należą się takie same prawa, świadczenia i zabezpieczenia medyczne jak Polakom - dodaje marszałek.

Piknik zdrowia, warsztaty...

Podczas kongresu przy Regionalnym Centrum Animacji i Kultury ( tam będą odbywać się wykłady) wyrośnie białe miasteczko. Piknik ruszy w środę o godz. 10.30 na terenie Regionalnego Centrum Animacji Kultury przy ul. Sienkiewicza 11 w Zielonej Górze. Skorzystamy tu z bezpłatnych badań i porad lekarskich, które oferują m.in Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Centrum Ortopedii w Świebodzinie, Centrum Pulmonologiczno-Kardiologiczne w Torzymiu czy Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze. Lekarze będą rozmawiać o profilaktyce nowotworowej, będzie można zapisać się na badania głowy i szyi, kolonoskopię, zmierzyć poziom cukru, skorzystać z porad dietetyka, a także pod okiem onkologa zbadać zmiany skórne dermatoskopem.

Zabierz dziecko, zbadaj stopę albo zmianę

Na piknik warto zabrać dzieci. W pandemii wzrosła liczba dzieci wymagających pomocy psychiatrycznej. Centrum w Zaborze udzieli porad. Będą psycholog, psychoterapeuta. Świebodzińskie LORO zbada dzieci za pomocą podoskopu, będą też konsultacje w zakresie fizjoterapii, rehabilitacji, konsultacje schorzeń kręgosłupa, wad postawy.

Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno-Kardiologiczny w Torzymiu oferuje natomiast konsultacje z zakresu polisomnografii, badanie szczytowego przepływu wydechowego (PEF), pomiar ciśnienia tętniczego oraz pomiar cukru we krwi.

Nie zabraknie także sztampowych badań - ciśnienia tętniczego krwi, poziomu cukru czy potrzebnych porad w zakresie fizjoterapii czy uzależnień.

Naucz dziecko ratować życie

Na pikniku zdrowia będzie można się doszkolić z zakresu najcenniejszej lekcji - nauki pierwszej pomocy. A uczone będą już dzieci w wieku przedszkolnym. Szkolenie przeprowadzą specjaliści ze Stowarzyszenia Ratowników Medycznych „Medyk" oraz ich specjalny wysłannik – pluszowy Ratmiś. Przedszkolaki nauczą się, jak wezwać pomoc przez telefon, co mówić w trakcie rozmowy z dyspozytorem. Zajrzą także do wnętrza karetki. Najmłodsi będą mieć też okazję do skorzystania z gier i zabaw zręcznościowych.

Z kolei na stoisku Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. będzie można zobaczyć, jak wygląda i pracuje legendarny już robot da Vinci. Dzięki niemu lekarze mogą wykonywać bardzo skomplikowane operacje chirurgiczne z zakresu urologii, ginekologii czy chirurgii bariatrycznej. Robot pomaga też w diagnozie i opiece nad chorymi, skracając czas rekonwalescencji. Jego zakup był możliwy dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej i staraniom Zarządu Województwa Lubuskiego. Na stoisku gorzowskiego szpitala będzie można też zobaczyć, do czego służą specjalne okulary 3D, które lekarze wykorzystują podczas operacji. Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze Drzonkowie zaprosi na strzelanie laserowe.

Program Lubuskiego Kongresu Zdrowia

20 kwietnia 2022 r.

godz. 11 – Lubuski Program Ochrony Zdrowia 2030 – wizja i priorytety – Elżbieta Anna Polak, marszałek województwa lubuskiego

11.20 – Reforma ochrony zdrowia – co nas czeka w przyszłości – Marek Wójcik, ekspert ds. legislacyjnych Związku Miast Polskich

11.40 – Wyzwania zdrowotne związane z napływem uchodźców – Ewa Skrbeńska, dyrektor Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, dr n. med. Marzena Plucińska, przewodnicząca Lubuskiej Rady Zdrowia

12 – Dyskusja

12.30 – Świat po pandemii – dr m. med. Bartosz Kudliński, szef Szpitala Tymczasowego w Zielonej Górze

12.50 – Europejski program odbudowy odporności ochrony zdrowia. Program Walki z rakiem – Bartosz Arłukowicz, poseł do Parlamentu Europejskiego

13.10 – Psychiatria dziecięca – stare i nowe wyzwania – dr hab. n. med. Barbara Remberk, kierownik Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

13.30 – Dyskusja

14 – Podsumowanie

Wydarzenia towarzyszące:

Warsztaty dotyczące uzależnień behawioralnych – sala 114 (I piętro) – Agnieszka Góras, Ośrodek dla Osób Uzależnionych w Nowym Dworku

Przedszkolaki z Ratmisiem – nauka udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, zwiedzanie ambulansu – sala taneczna – Stowarzyszenie Zawodowe Ratowników Medycznych „Medyk"

Prezentacja robota DaVinci – hol CKK – Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o.

Piknik Zdrowia, godz. 10.30-14, a w nim m.in. szczepienia przeciw COVID-19, bezpłatne badania i porady lekarskie:

Więcej szczegółowych informacji znajdziesz tu

21 kwietnia 2022 r.

godz. 11 - Okrągły Stół dla rozwoju wysokospecjalistycznego leczenia klinicznego

Program:

Dotychczasowe osiągnięcia i przyszłe priorytety odnośnie do kształcenia przyszłych kadr medycznych w regionie – Elżbieta Anna Polak, Marszałek Województwa Lubuskiego

Plany rozwojowe szpitali posiadających oddziały kliniczne

Współpraca na rzecz rozwoju kształcenia klinicznego – Uniwersytet Zielonogórski, Miasto Zielona Góra, Miasto Gorzów Wlkp., Rada Klinicystów, Koła Naukowe

Debata

Kongres odbędzie się w Centrum Kreatywnej Kultury w Zielonej Górze na terenie Regionalnego Centrum Animacji Kultury. Wstęp wolny. Początek w środę o godz. 11.