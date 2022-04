Chcesz dostawać e-mailem serwis z najważniejszymi informacjami z Zielonej Góry? Zapisz się na nasz bezpłatny newsletter.

W dniach 29 kwietnia - 3 maja zapraszamy na II Lubuski Festiwal Otwartych Piwnic i Winnic. To druga edycja imprezy, która w ubiegłym roku przyciągnęła do Zielonej Góry turystów z całej Polski.

W czasie weekendu majowego otworzymy dla mieszkańców i turystów 17 historycznych piwnic winiarskich, w których zaprezentuje się aż 31 lubuskich winnic. To niepowtarzalna okazja, by poczuć klimat winiarskiego świata ukrytego w wiekowych piwnicach, w których dawniej leżakowały beczki z winem. Większość piwnic jest na co dzień niedostępna do zwiedzania.