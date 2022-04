Do demolki w salonie jubilerskim w galerii Focus w Zielonej Górze doszło w Wielki Piątek. Mężczyzna wszedł do sklepu późnym popołudniem. Miał próbować – według niektórych obserwatorów – ukraść pierścionek. Przyłapany nie chciał go oddać. Wtedy chwycił jedno z krzeseł i zaczął rozbijać nim gabloty z biżuterią. Na oczach przerażonych pracowników zniszczył kilkanaście gablot.

Chcesz dostawać e-mailem serwis z najważniejszymi informacjami z Zielonej Góry? Zapisz się na nasz bezpłatny newsletter.