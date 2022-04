Trwa Lubuski Kongres Zdrowia. W środę o wyzwaniach zdrowotnych związanych z napływem uchodźców mówiły Ewa Skrbeńska, dyrektor Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, oraz dr n. med. Marzena Plucińska, przewodnicząca Lubuskiej Rady Zdrowia.

- Obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Polski od 24 lutego br., mają prawo do świadczeń medycznych i refundacji leków na zasadach analogicznych jak ubezpieczeni w Polsce - przypomniała dyrektor Ewa Skrbeńska. Wyjaśniła, że nieprawdą jest, że obywatele Ukrainy mają pierwszeństwo do świadczeń medycznych.