Skoro pierwszy skok na kable się udał, to dlaczego tego nie ciągnąć? – kombinowali złodzieje kabli telekomunikacyjnych w powiecie żarskim. Od stycznia do kwietnia ukradli kable o wartości ok. 100 tys. zł.

Działali we troje. Wpadli przed Wielkanocą. Właśnie cięli kable na trasie Tuplice–Łazy, gdy zaskoczył ich patrol policji z Przewozu, który wcześniej zawiadomili mieszkańcy. Na widok mundurowych rzucili się do ucieczki do lasu. Jeden z mężczyzn miał pod drzewami ukryty rower. Policjanci byli szybsi. – Policjanci najpierw zatrzymali 27-letnią kobietę i 24-letniego mężczyznę. Później natomiast 44-latka, który także brał udział w tym przestępczym procederze – mówi komisarz Aneta Berestecka z Komendy Powiatowej Policji w Żarach.