Dzień Europy to bardzo symboliczne święto jedności i pokoju. W tym roku święto nabiera jeszcze większego znaczenia niż dotąd. Planowaliśmy święto radości, a teraz, w sytuacji wojny w Ukrainie nastawiamy się przede wszystkim na solidarność - mówi Paulina Kufel-Ślęczek z Przedstawicielstwa Regionalnego Komisji Europejskiej we Wrocławiu, które organizuje imprezę w woj. lubuskim.

24.04.2020 r. Gubin, protest mieszkańców i pracowników transgranicznych, którzy domagali się otwarcia granicy Fot. Władysław Czulak / Agencja Gazeta / [1-MUVyKl_rTgFWQ-Dq17_vx3

Święto Solidarności Dzień Europy odbędzie się w sobotę, 7 maja w Gubinie i Guben, po obu stronach granicznej Nysy Łużyckiej. – Akurat będę miał urodziny i to świetny prezent od samej Komisji Europejskiej. Miejsce idealne, tu mamy sto procent wspólnoty wartości i europejskości. Gubin i Guben tak naprawdę stały się jednym miastem bez granicy. Sporo ludzi, żyje według modelu praca tutaj, mieszkanie tam, do tego wspólne usługi, zakupy, przedszkola i szkoły. Sieć powiązań jest niemal pełna – opowiada Bartłomiej Bartczak, burmistrz Gubina. – I bardzo cierpimy, jak nieprzewidziane wydarzenia nam to odbierają, np. pandemia koronawirusa.

Fred Mahro, burmistrz Guben: - Od ponad 30 lat w Euromieście Gubin-Guben wspólnie kształtujemy Europę. Jesteśmy dumni, że Gubin-Guben został wybrany na miejsce obchodów Dnia Europy. To wyraz uznania dla naszej dotychczasowej pracy.

Dzień Europy to święto pokoju i jedności. W Europie przypada na 9 maja. Data upamiętnia rocznicę wygłoszenia historycznej deklaracji Schumana, francuskiego ministra spraw zagranicznych, który w 1950 r. w Paryżu zaproponował nową formę współpracy gospodarczej i politycznej. Jego deklarację, zwaną planem Schumana, uważa się za zalążek dzisiejszej Unii Europejskiej.

Diabelski młyn na błoniach Zamku Lubelskiego Fot. Jakub Orzechowski / Agencja Wyborcza.pl

Dwumiasto nad Nysą na jeden dzień stanie się małą europejską stolicą. Miasto będzie tętniło życiem. Zaplanowano masę atrakcji. Gwoździem programu będzie europejskie koło młyńskie z 26 gondolami. Które stanie na brzegu rzeki. Przejażdżki będą darmowe, w dodatku w każdej gondoli usłyszymy opowieść o europejskich regionach. Będzie można w nich porozmawiać o codziennych sprawach w Europie. – Także słuchać słów krytyki oraz o tym, jak obie strony angażują się we wspólny rozwój i jakie wyzwania przed nimi stoją – dodaje Jörg Wojahn, dyrektor Przedstawicielstwa KE w Niemczech.

Uroczyste otwarcie Święta Solidarności o godz. 13. Głos zabierze m.in. dr Werner Hoyer, prezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego, jednego z organizatorów. W programie Dnia Europy także koncerty na Wyspie Teatralnej i wokół niej (imprezy w godz. 11-22). Wystąpią m.in. pochodzący z Guben piosenkarz Alexander Knappe, folkowy Enej oraz polsko-ukraiński zespół à capella Zazula. Artyści zaśpiewają razem m.in. piosenkę „Bilia Topoli", napisaną w 2015 r. wraz z ukraińskimi artystami, po wydarzeniach na Majdanie w Kijowie.

Polsko-niemiecki program kabaretowy „Viva Europa!" w dwóch językach poprowadzi Steffen Möller, znany aktor, satyryk i dziennikarz.

Cały program Dnia Europy Święta Solidarności - TUTAJ

