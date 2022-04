Zielona Góra otrzymała już kilkaset tysięcy złotych na opracowanie projektu obwodnicy, która w przyszłości ma być skomunikowana z mostem na Odrze w Pomorsku (dziś kursuje tam prom).

Janusz Kubicki, prezydent Zielonej Góry, z czołowymi politykami lubuskiego PiS ogłasza plan budowy zachodniej obwodnicy Zielonej Góry i drogi łączącej przyszły most w Pomorsku z Sulechowem Fot. Władysław Czulak / Agencja Wyborcza.pl

Prezydent Janusz Kubicki ogromne pieniądze na inwestycję dostać ma od rządu dzięki dobrym, sojuszniczym układom z PiS. Chwali się, że wywalczył aż 358 mln zł. Nie musiał składać wniosków, koncepcji, analiz. Obiecano mu także, że odcinek na północ od Odry - od mostu do drogi S3 - sfinansuje w większości Ministerstwo Obrony Narodowej, powołując się na istotne znaczenie drogi dla celów wojskowych.

Miasto poprowadzi jednak tylko budowę odcinka od Trasy Północnej do miejscowości Wysokie. Resztę wybudować ma podlegający pod władze województwa Zarząd Dróg Wojewódzkich, przy czym kasę na most w Pomorsku zdobył kilka lat temu z krajowego programu „Mosty dla regionu". Inwestycję na północ od Odry także poprowadzić ma województwo. Jednocześnie urząd marszałkowski zadeklarował, że dołoży ok. 20 mln zł z unijnej kasy na miejski odcinek obwodnicy, jeżeli Kubicki będzie miał zapewnione dofinansowania rządu i MON.

Jak będzie przebiegać obwodnica zachodnia? Wybrana firma przygotowała trzy warianty. Tyle że zaniepokojeni mieszkańcy twierdzą, że prezydent i jego ekipa wariant już wybrali.

- Władze miasta szykują nie tylko nam, ale całej okolicy komunikacyjny koszmar. Obwodnica zachodnia ma przejść przez rondo, które znajdzie się jakieś 120 m od głównej linii kolejowej, tzw. Odrzanki. Spowoduje to nie tylko ogromne korki i zagrożenie dla kierowców, ale zniweczy też długofalowe plany kolejarzy – przestrzega w „Wyborczej" Dawid Lorenz, jeden z mieszkańców Przylepu, którzy próbują odwieść władze miasta od budowy zachodniej obwodnicy w bezpośredniej bliskości torowiska.

Przed nami najważniejsze konsultacje. Właśnie prezydent Kubicki na oficjalnej internetowej stronie miasta zaprosił mieszkańców na rozmowy. Komunikat jest krótki:

- Prezydent zaprasza na spotkanie konsultacyjne mieszkańców w sprawie planowanej Obwodnicy Zachodniej:

Poniedziałek, 25 kwietnia – godz. 17 – Wiejski Dom Kultury w Płotach Wtorek, 26 kwietnia – godz. 17 – Zespół Edukacyjny nr 6 (szkoła w Przylepie).

