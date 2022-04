To efekt specjalnej ustawy przyjętej przez Sejm, w tym także o Rodzinnym Kapitale Opiekuńczym (RKO). Uchodźcy z Ukrainy uzyskali prawo do wsparcia z ZUS przez czas pobytu z dziećmi w Polsce. Mogą liczyć na świadczenia 500 plus, RKO oraz o dofinansowanie pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna.

- O pomoc mogą ubiegać się osoby, które znalazły się w Polsce po 23 lutego z powodu wojny z Rosją, uzyskały numer PESEL UKR i mają polski rachunek bankowy oraz numer telefonu – informuje ZUS.