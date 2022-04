Na pierwszy rzut oka Borys wygląda jak zdrowe dziecko. Uśmiecha się, chodzi, nie jest przykuty ani do wózka, ani do łóżka. Ale tak jeszcze niedawno nie było. Chłopiec zaczął chodził dopiero w wieku trzech lat, po długiej i żmudnej rehabilitacji. Borys nie jest zdrowy, wcześniactwo pozostawiło piętno.

- Borys ma ponad pięć lat i jeszcze nigdy niczego nie ugryzł. Nie wie, jak smakuje chleb, ciastko, zwykły ziemniak czy choćby cukierek. Je tylko trzy rzeczy - obiady w słoiczkach, serek Danio i modyfikowane mleko. Mam wielką nadzieję, że przyjdzie dzień, że Borysek ugryzie kukurydziane chrupki. Ubierze się też sam, założy buciki - mówi Marta Samoszuk, mama chłopca.

Mama: "Codziennie walczymy"

Marta przyznaje, że gdy Borys przyszedł na świat, nie było łez szczęścia. Chłopiec urodził się aż trzy miesiące przed terminem. Ważył kilogram.

- Były łzy rozpaczy, czy przeżyje. Nie mogłam go dotknąć, przytulić, pocałować tak, jak robi to każda matka - opowiada Marta Samoszuk. Chłopiec przez pierwszy miesiąc leżał w inkubatorze podłączony do respiratora.

REKLAMA

- Codziennie przekraczając próg szpitala, umierałam ze strachu, czy jeszcze zobaczę go żywego. To był bardzo trudny czas - przyznaje.

Borys przeżył. Szpital opuścił po dwóch miesiącach. W domu był jednak marudny, potrafił płakać przez wiele godzin, na nic zdało się noszenie, tulenie.

Roczna rehabilitacja Borysa kosztuje ok. 60 tys. zł. Fot. Archiwum rodzinne.

- Czułam, że dzieje się coś złego. Kolejni pediatrzy odsyłali mnie z kwitkiem, choć Borys zaczął siadać, mając dopiero mając półtora roku. Jego rówieśnicy w tym czasie jeździli już na rowerkach - opowiada Marta. I dodaje, że właśnie wtedy zapadła pierwsza z wielu diagnoz. Wcześniactwo pozostawiło po sobie mózgowe porażenie dziecięce. Potem doszedł zespół Westa.

REKLAMA

- Jego ciało zginało się w nienaturalny sposób, jakby robił skłon do przodu. Dziś wiadomo, że Borys ma też wadę układu nerwowego – szerokozakrętowość, polegającą na zaburzeniu rozwoju kory mózgowej. Jest opóźniony, zarówno fizycznie, jak i umysłowo. Jest też bardzo rozdrażniony, nerwowy, szybko się irytuje. Krzyczy, ma ataki, często wpada w szał... Zachowanie Borysa sprawiło, że zaczęliśmy diagnozować go w kierunku autyzmu. Niestety nasze obawy się potwierdziły - przyznaje Marta Samoszuk.

Borys chodzi, ale nie gryzie

Borys dzięki rehabilitacji nauczył się chodzić. Miał wtedy trzy lata. Rocznie rodzice chłopca wydają na leczenie ok. 60 tys. zł.

- Gdy zaczął chodzić, byliśmy bardzo szczęśliwi i naiwnie wierzyliśmy, że najgorsze za nami. Niestety myliliśmy się. Czekał nas jeszcze koszmar, który cały czas trwa. Przeprawa z jedzeniem. Synek nie gryzie, nie dotyka jedzenia, nie bierze go do buzi. Nie zna smaku bułki, chleba, ziemniaków - mówi mama chłopca. Tygodniowy turnus dotyczący zaburzeń odżywiania to koszt kilku tysięcy złotych. Rodzice przyznają, że rehabilitacja w ogóle możliwa jest dzięki zbiórkom w sieci. Od kilku lat są pod skrzydłami fundacji siepomaga.pl [ celowość zbiórek w fundacji jest oceniana przez lekarzy na podstawie dokumentacji medycznej i wyników badań red.].

Borys jest dzieckiem specyficznym, umie czytać, pisać, mnożyć i dodawać.

- Mimo tego intelektualnie jest na poziomie dwuipółletniego dziecka. Borys wymaga rehabilitacji, terapii z pedagogiem specjalnym, z neurologopedą, z terapeutą integracji sensorycznej, turnusów rehabilitacyjnych - wylicza mama chłopca. - Moim marzeniem jest, aby Borys był w przyszłości choć trochę samodzielny, aby nie był odrzucany przez rówieśników, aby nie patrzono na niego jak na odludka.

Tu możesz pomóc Borysowi w leczeniu