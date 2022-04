Podczas dwóch dni Lubuskiego Kongresu Zdrowia rozmawiano o konsekwencjach rządów PiS, decyzji UE zamrażającej pieniądze dla Polski ze względu na łamanie praworządności, mówiono także o skutkach wojny, inflacji i pandemii. Wykłady, zwłaszcza te, które ostrzegały przed zagrożeniami, były okazały się pomocne dla dyrektorów szpitali i lecznic. Eksperci próbowali wyjaśnić czy Lubuskie może liczyć na to, że opracowane plany wdrożone zostaną w życie. Niestety. Nie od nas to zależy.

Plany marszałek do 2030 są obiecujące. Na liście inwestycji jest kilkanaście wyzwań, m.in. Lubuskie Centrum Onkologii, nowa baza zielonogórskiego pogotowia, nowoczesny blok operacyjny, odejście od azbestowego szpitala w Gorzowie i postawienie na pola fotowoltaiczne, by zminimalizować rosnące koszty energii.

– To duży program, który na wielką skalę będzie inwestował w zdrowie – mówiła Elżbieta Polak, lubuska marszałek. Niestety projekty inwestycji leżą w szufladach, budować marszałek nie może. – Bo polski rząd łamie praworządność, UE wstrzymała wypłacanie unijnych środków. Wszystkie kraje ruszyły z odbudową służby zdrowia nadwyrężonej przez pandemię, ale Polska nie może – mówiła marszałek Polak.

Marszałek: Przyjedziemy do ludzi

Marszałek zapowiada także, że zadba o profilaktykę mieszkańców. Urząd prowadzi już kilka dużych programów przesiewowych, które wcześnie wykryją m.in. raka jelita grubego, piersi, szyi i głowy.

- Musimy zadbać o dostępność do zdrowia dla wszystkich grup wiekowych, nie ma mowy o wykluczeniu – mówiła marszałek. I zapowiedziała cykl pikników zdrowia, które maja dotrzeć do małych gmin. – Tam gdzie dostęp do lekarza jest trudny. Przyjedziemy zbadać ludzi – mówiła. Najbliższy piknik zdrowia, przygotowany w formie białego miasteczka ruszy 7 maja w Gubinie podczas święta miasta. Mieszkańcy będą mogli skorzystać z bezpłatnych badań i porad lekarskich, które oferują lubuskie jednostki służby zdrowia.

Inflacja musi niepokoić

Marek Wójcik, ekspert ds. legislacyjnych Związku Miast Polskich kibicuje polityce zdrowotnej marszałek, ale ostrzega, że duże plany mogą nie zostać wykonane. Z dwóch powodów, nie wiadomo kiedy rząd ruszy z podziałem KPO ( Krajowy Program Odbudowy red.), a jeśli już to zrobi, niejasne jest na razie jaki algorytm przyjmie.

- Nie wiadomo, na jaką z wersji KPO powinniśmy patrzeć, bo w wersji z maja ubiegłego roku zmieniły się wskaźniki. Nie jesteśmy w stanie wykonać tego, co zaplanowane, bo ceny poszły w górę. Nie wiadomo także, ile tych pieniędzy zostało wydane, bo plan biegnie od lutego 2020, a więc część środków może zostać rozliczona do czasu zamrożenia. Może okazać się, że KPO będzie prostą refundacją tego, co wydaliśmy – ostrzega Wójcik i wskazuje na drugie zagrożenie, które będzie już płynąć bezpośrednio z kontraktów z NFZ, a mianowicie chodzi o galopującą inflację. Wzrost kosztów szpitalnych procedur ( o 4,5 proc. przy 9 proc. inflacji), który zakłada rząd nie pokryje w całości inflacji.

Arłukowicz ma haka na raka

Gościem specjalnym kongresu był Bartosz Arłukowicz. Europoseł, z zawodu lekarz pediatra, ale także były minister zdrowia w rządzie Donalda Tuska, mówił o postępach prac dotyczących europejskiej strategii walki z rakiem. Sam jest szefem komisji specjalnej, która ma właśnie zmierzyć się z problemem nowotworów w krajach UE. Przez półtora roku politycy wsłuchiwali się w opinie lekarzy, pielęgniarek, terapeutów i samych pacjentów ze wszystkich krajów członkowskich. By jak najlepiej obnażyć słabe strony w onkologicznym leczeniu.

– Zdrowie nie jest opisane w traktatach europejskich. Każde państwo ma swój narodowy program walki z rakiem. UE pozwala razem budować stadiony, drogi, ale nie miała pomysłu, jak wspólnie leczyć i to w całej Europie. W pojedynkę w wyzwaniach globalnych jesteśmy bez szans, to pokazał nam COVID-19 – wytykał Arłukowicz. W Europie co roku 3,5 mln ludzi dowiaduje się, że ma raka, 1,2 mln z nich na niego umiera. W tym 35 tys. dzieci, z czego 6 tys. umiera. Europoseł wymieniał dysproporcje między krajami UE – w szybkości uzyskania diagnozy, w sposobie leczenia, nowoczesności używanego sprzętu.

– W jednej części Europy kobieta chora na raka umiera, bo nie ma dostępu do leku, a tysiąc kilometrów dalej kobieta z takim samym rodzajem nowotworu przeżywa, bo ma dostęp do leku. Dziecko chorujące na neuroblastomę w jednym kraju ma szeroki dostęp do leczenia, w innym rodzice muszą organizować zbiórki na Facebooku, żeby dziecko uratować. To nie są standardy cywilizowanej Europy – mówił także o dysproporcji w badaniach profilaktycznych m.in. raka piersi czy prostaty na wschodzie i zachodzie Europy. – Mamy już przepaść, przechodząc przez most w Słubicach. Profilaktyka w Niemczech i Polsce to dwa światy – mówił.

Europoseł lobbuje, by mechanizmy finansowania były bliźniacze na całą Europę, także w leczeniu rzadkich nowotworów, których diagnozuje się np. kilkanaście w roku. Te miałyby być leczone w kilku centrach referencyjnych w Europie. Polak miałby bezpłatny dostęp do kliniki w Madrycie czy Berlinie. Arłukowicz chce także certyfikować żywność, by każdy miał wiedzę, że dany produkt nie przyczynia się do powstania nowotworu.

Za mało pielęgniarek, za mało lekarzy

Dr n. med. Marzena Plucińska, szefowa Naczelnej Izby Lekarskiej w Lubuskiem, zwróciła uwagę na niedofinansowanie ochrony zdrowia. Przypomniała, że nakłady na ochronę zdrowia wynoszą 5 proc. PKB, przy średniej w krajach UE 10 proc. To także problem związany z brakiem kadry medycznej, chodzi o zbyt małą ilość pielęgniarek, lekarzy. Ostrzegała, że służba zdrowia musi się do tego mierzyć się ze skutkami COVID-19. A tych lista jest spora: to trudności pacjentów w uzyskaniu odpowiedniej pomocy, utrudnieniami w hospitalizacjach, wzrost zaburzeń psychicznych oraz zadłużenia szpitali. Do tego pojawiły się problemy związane z napływem uchodźców: niewydolne POZ, przeciążona nocna i świąteczna opieka zdrowotna oraz SOR, problemy językowe. To także brak miejsc w oddziałach szpitalnych za względu na zwiększony napływ zaniedbanych zdrowotnie pacjentów, chorych z covidem.

Okrągły stół medyczny

Kongres zwieńczył okrągły stół, którego inicjatorem był Sławomir Kowal z sejmikowego klubu Bezpartyjni Samorządowcy. Skupić się na medycynie wysokospecjalistycznej i oddziałach klinicznych działających w kilku lubuskich lecznicach.

– Rozwój jest możliwy, bo zmieniłam radykalnie strategię. Kiedyś na zdrowie marszałkowie nie łożyli ani złotówki, przez ostatnie dziesięć lat przeznaczyliśmy aż 750 mln z budżetu województwa i unijnych programów - wyliczała marszałek. W nowej strategii chce wzmocnić onkologię i leczenie chorób serca, naczyń i klatki piersiowej. Za podobnym harmonogramem przemawia chociażby statystyka – to na te choroby będą najczęściej zapadać Lubuszanie.

– Choroby naczyniowe i nowotworowe są na czele przyczyn zgonów Lubuszan i dlatego ważny jest rozwój wysokospecjalistycznych działań w obrębie tych dziedzin – mówił prof. Łukasza Dzieciuchowicz, kierownik Klinicznego Oddziału Chirurgii Naczyniowej Szpitala Uniwersyteckiego. – Potrzebny jest ośrodek chirurgii, który zająłby się leczeniem całej aorty.

