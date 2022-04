Zieleni u was dostatek – taka jest obiegowa opinia o miastach i regionie lubuskim. Bo zalesienie sięga połowy powierzchni, to dwa razy więcej niż na Mazowszu. Bo mały region pomieścił pół tysiąca jezior, dwa parki narodowe (jeden, Ujście Warty, w całości), osiem parków krajobrazowych i pół setki chronionych rezerwatów. Do tego bory, puszcze. Są jeszcze historyczne parki, jak Mużakowski na granicy polsko-niemieckiej, którego sława przekroczyła granice Europy.

Chcesz dostawać e-mailem serwis z najważniejszymi informacjami z Zielonej Góry? Zapisz się na nasz bezpłatny newsletter.