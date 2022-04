O paromiesięcznych zaległościach z wypłatami względem zawodników donosi dzień przed meczem portal PolskiKosz.pl. To właśnie z tego powodu odejść miał kanadyjski strzelec DeVoe Jospeh (klub oficjalnie potwierdził już, że rozwiązano z nim umowę za porozumieniem stron). Precyzyjnie koszykarza miały sfrustrować nie tyle same zaległości, co fakt, że pomimo nich klub przed rozpoczęciem fazy play-off znalazł 100 tys. na wykupienie licencji dla szóstego zagranicznego zawodnika.

Chcesz dostawać e-mailem serwis z najważniejszymi informacjami z Zielonej Góry? Zapisz się na nasz bezpłatny newsletter. Portal koszykarski pisze o zaległościach wobec co najmniej kilku zawodników, podczas gdy klub potwierdza jedynie zaległości względem Josepha, choć nie ujawnia za jaki okres. Jeżeli doniesienia o paromiesięcznych opóźnieniach z pensjami są prawdą, możemy się jedynie domyślać, że frustracja w zespole mogła zacząć narastać już z momentem podpisania kontraktu z Devynem Marblem na początku marca br. "Zdaniem Kosmy Zatorskiego, menedżera Enea Zastalu, niezadowolenie gracza wynikało z małej liczby minut w pierwszych meczach play-off, a decyzja była związana też z korzystną ofertą na grę w Kanadzie. Joseph miał teraz w drodze negocjacji zrezygnować z ostatnich pensji tego sezonu w Zastalu, co – według Zatorskiego – pozwoli klubowi odzyskać większość z sumy 100 tys. zł, wydanej na dodatkową licencję w PLK" - piszą dziennikarze PolskiKosz.pl. REKLAMA Klub z Zielonej Góry w przeszłości wielokrotnie zmagał się z trudnościami finansowymi. Obecna sytuacja z pewnością związana jest z problemami Janusza Jasińskiego, właściciela klubu, który prowadzi w mieście sieć supermarketów Intermarche. Przedsiębiorca w ostatnich miesiącach jest na wojnie z właścicielami franczyzy. Już w styczniu br. występował w TVP, skarżąc się wraz z innymi "muszkieterami", że francuska firma ciągnie ich na dno i nie pozwala zamknąć sklepów, nawet kiedy generują długi. Jasiński walczy o utrzymanie sklepów i uniezależnienie się od Francuzów. Jego spółki są w trakcie restrukturyzacji. Głośny tekst o mechanizmach francuskiej franczyzy napisał branżowy portal INNPoland.pl. My także spotkaliśmy się w ostatnim czasie z Jasińskim. Artykuł w tej sprawie opublikujemy wkrótce. Przypomnijmy jeszcze, że Zastal od blisko dwóch lat nie dostaje żadnego wsparcia od miasta. Janusz Kubicki, prezydent Zielonej Góry, pogniewał się na Jasińskiego za brak politycznego poparcia, gdy próbował wraz z PiS przejąć władzę w województwie. Kubicki pompuje za to ogromne pieniądze w żużlowy Falubaz, który pod rządami miasta spadł do I ligi.



CZYTAJ TAKŻE: Smutne obrazki w ratuszu: Kubicki i jego radni ignorują temat Zastalu, grają z PiS do jednej bramki DECYDUJĄCY MECZ O PÓŁFINAŁ Tymczasem już w sobotę, 30 kwietnia, zastalowcy rozegrają w hali CRS piąty, decydujący mecz ćwierćfinałowej serii ze Śląskiem Wrocław. Dwa mecze w Zielonej Górze wygrał Enea Zastal, potem Śląsk odpowiedział tym samym na własnym terenie. Klub zachęca, by pospieszyć się z kupnem biletów, bo zainteresowanie jest ponoć olbrzymie. REKLAMA Mecz o półfinał mistrzostw Polski rozpocznie się w sobotę o godz. 19.30 w hali CRS.