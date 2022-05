Krakowianin Andrzej Franaszek, za biografię Czesława Miłosza dostał w 2012 r. Nagrodę Nike Czytelników. Potem zmierzył się z kolejnym gigantem polskiej literatury. Jego „Herbert. Biografia" liczy ok. 2 tys. stron. Sam autor nazwał swoje dzieło „książeczką sympatyczną i podręczną" a tych, którzy je przeczytali – „cichymi bohaterami dnia codziennego". Franaszka spotkacie dziś (1 maja) o godz. 19 w piwnicy przy Wodnej 32. Piwnica jest jedną z 14, biorących udział w Lubuskim Festiwalu Otwartych Piwnic i Winnic.

Gwiazda piołun

Spotkanie z Andrzejem Franaszkiem w Książnicy Płockiej TOMASZ NIESŁUCHOWSKI

W kwietniu w wydawnictwie Znak ukazał się jego zbiór esejów „Gwiazda Piołun".

„To błąkanie się straszności w najbardziej bezpośrednim moim pobliżu … Potwór przechadza się pośród nas swobodnie i nic nas przed nim nie chroni, nic, nic, żadnej zapory pomiędzy nim a nami. Ręka jego pośród nas swobodna, coraz swobodniejsza!" Franaszek przywołuje tutaj Dziennik Gombrowicza, a już na następnej karcie swojej książki pisze tak: „Ostatniego dnia w Vence Gombrowicz był słaby, cierpiał, nie wstawał z łóżka. Miłosz pochylił się nad nim i pocałował go. Myślę o tej scenie, z wiekiem coraz silniej czując grozę naszej niefrasobliwości w zadawaniu bólu, pomnażaniu go. Nie tylko podczas wojen, w izbach tortur, na rozkaz tyranów, ale i na co dzień, co chwila, gdy „potwór przechadza się wśród nas", gdy jesteśmy niczym obłąkane połcie mięsa z obrazów Bacona, szarpiące hakami włókna innych ciał…"

Ale Franaszek w „Gwieździe Piołun" pisze nie tylko o poglądach konkretnych pisarzy, ale również o ich wzajemnych relacjach. Czytamy o namiętności, która była wstępem do przyjaźni Miłosza z Iwaszkiewiczem, a w eseju opartym na korespondencji Miłosza z Czapskim dowiadujemy się, że „gdy po jednej stronie umieścimy tak dobrze nam i dziś znane składowe polskiej tożsamości, jak zaściankowość, ksenofobia, nacjonalizm, antysemityzm, czy wreszcie płytkość intelektualna i religijna, to zarówno Czapski, jak i Miłosz znaleźliby się w obozie owej „Polski innej".

Jest o zapasach z „polskością", o romantycznym micie Polski umęczonej u Iwaszkiewicza, ale też o tym, że „ta Polska, w której przyszło mu spędzić większość jego życia, warszawska i mazowiecka, nie była prawdziwą ojczyzną jego serca, nią pozostała Ukraina czy po części Rosja, nieskończona przestrzeń, w której można było głęboko zaczerpnąć tchu i poczuć się bliżej Boga. „Oddechem stepowym, wschodnim wyhołubiony Ukrainiec – nazywał go jeden z krytyków pod koniec lat trzydziestych".

Jest wreszcie u Franaszka sporo o podróżowaniu, o tym jak pisarze postrzegali San Gimignano, Orievieto i Sieny, o Paryżu Miłosza, i o tym, że jak chciało Herbert – „podróż to lekcja tolerancji". „Podróżnik winien prowadzić dziennik, „dyskretnie, ale bystro obserwować", obdarzać szacunkiem poznawanych ludzi, tak więc „fotografowanie się z Indianami" jest mu surowo wzbronione.

Czapski, Miłosz i Ziemia Ulro

Czytając „Gwiazdę Piołun" warto pamiętać o mrówczej pracy Andrzeja Franaszka, o pracy w archiwach. W Maisons-Laffitte, bibliotece Instytutu Literackiego w Paryżu odczytywał między innymi korespondencje między Czapskim i Miłoszem, a także myśli malarza związane z lekturą tekstów autora „Ziemi Ulro". W grudniu 1969 roku na łamach paryskiej „Kultury" ukazał się wiersz „O aniołach". Czapski przeczytał wiersza, „a potem podkreślił ostatnie słowa „zrób co możesz". I wyrwał kartkę chcą o słowach tych nie zapomnieć.

Trzymałem w rękach tę kartkę pół stulecia później. Najchętniej może bym ją wykradł z archiwum, zamiast tego sfotografowałem, wydrukowałem, oprawiłem. Dziś jej reprodukcja wisi przy moim łóżku. Codziennie rano, gdy wyciągam rękę w stronę leżącego na nakastliku rozwrzeszczanego telefonu – chcąc nie chcąc przypominam sobie to wezwanie"

