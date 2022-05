Na co dzień pociągi z Zielonej Góry na granicę polsko-niemiecką w Gubinie i Guben nie kursują, choć to fragment ważnej historycznej trasy nr 358. Dla przypomnienia: ostatni pociąg pasażerski między Czerwieńskiem a Gubinem przejechał w październiku 2002 r. Na szlaku obywa się tylko ruch towarowy. Podróż na granicę w sobotę 7 maja dla miłośników kolei to nie lada gratka.

