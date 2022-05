Chcesz dostawać e-mailem serwis z najważniejszymi informacjami z Zielonej Góry? Zapisz się na nasz bezpłatny newsletter.

Publikujemy list, który otrzymaliśmy od dr Ewy Burdy z Instytutu Nauk Biologicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego "Ptasiego azylu".

Za oknem wiosna, to szczególny czas dla ptaków, ponieważ właśnie odbywają się lęgi. Niektóre gatunki odchowują już młode, inne wysiadują jaja.

Za jakiś czas pojawią się podloty, czyli ptaki, które opuściły gniazdo, nim nauczyły się latać. To naturalny i szczególny czas dla młodych ptaków. Dlaczego ptaki opuszczają gniazdo, nim nauczą się latać? Jest to jedna ze strategii, która pozwala przeżyć większej liczbie potomstwa. Jak to działa? Jeśli drapieżnik zlokalizuje gniazdo, w którym odchowywany jest cały lęg, to zostanie on w całości, prawdopodobnie stracony. Jeśli młode opuszczą gniazdo i rozpierzchną się po terenie – ukryją w trawie, krzewach oraz na gałęziach drzew, drapieżnik będzie miał mniejsze szanse znaleźć wszystkie osobniki z lęgu.