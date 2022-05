Zdjęcia z koszmarnie wyglądającego wypadku opublikowała policja z Zielonej Góry. - Kierowca miał wiele szczęścia, ma połamane żebra i wewnętrzne obrażenia, ale nie zagrażają one życiu – informuje drogówka.

Chcesz dostawać e-mailem serwis z najważniejszymi informacjami z Zielonej Góry? Zapisz się na nasz bezpłatny newsletter.

Wypadek na drodze Zielona Góra - Ochla, maj 2022 r. Fot. Archiwum Policja Zielona Góra

Do wypadku doszło na drodze w zielonogórskiej Ochli. Za kierownicą bmw siedział 18-latek. - Niedawno odebrał swoje prawo jazdy – podkreśla policja. - Ze wstępnych ustaleń wynika, że przyczyną wypadku również była nadmierna prędkość, licznik zatrzymał się na 120 km/h. Na tym odcinku drogi dozwolone jest 50 km/h, są także przejścia dla pieszych.

Kierowca nagle skręcił i wjechał w drzewa. Auto dosłownie się „zawinęło", jest kompletnie roztrzaskane. Strażakom długo zajęło wyciągnięcie kierowcy z wnętrza pojazdu.

REKLAMA

Z policyjnych statystyk wynika, że nadmierna prędkość była w 2021 r. przyczyną 25 proc. wypadków. Co piąta śmiertelna ofiara to efekt zbyt szybkiej jazdy. Najczęściej brawurowo jeżdżą i powodują wypadki kierowcy w wieku 18-24 lat. - W 2021 roku byli oni sprawcami 3653 wypadków (17,7 proc. wypadków powstałych z winy kierujących), zginęły w nich 382 osoby, 4630 zostało rannych – przypomina Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. - Jest to grupa osób, którą cechuje brak doświadczenia i umiejętności w kierowaniu pojazdami i jednocześnie duża skłonność do brawury i ryzyka.

CZYTAJ TAKŻE: Drogówka po majówce: " Zabici, ranni, pijani i naćpani kierowcy. Poza tym brawura"

CZYTAJ TAKŻE: Tragiczny wypadek pod Gorzowem. Kierowca wypadł z auta