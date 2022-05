Korespondencję mailową posła Jacka Kurzępy z Michałem Dworczykiem, szefem kancelarii premiera Mateusza Morawieckiego, opublikował portal Poufna Rozmowa. Pochodzi ona z października 2019 r.

Było wtedy świeżo po wyborach parlamentarnych. Kurzępa, mieszkający na co dzień pod Krosnem Odrzańskim, zdobył w nich nieco ponad 8 tys. głosów i nie zdołał wywalczyć kolejnego mandatu do Sejmu. I właśnie z tego powodu miał znaleźć się w trudnej sytuacji finansowej.

"Michale, pozdrawiam, gratuluję Twojego wyniku, ja zaś wypadłem z Sejmu [...]. Jestem do dyspozycji, może uznasz, że warto gdzieś mnie zaangażować. Nie ukrywam, że kredyt hipoteczny zeżre wszystkie moje pobory z Uczelni (zarabiam tam zaledwie 5,2 tys. zł), kredyt to 3,2 tys. zł, zatem szukam ratunku. Pracuję w Szkole Wyższej na etacie. Zajęcia, jak to na uczelni, mogę dostosowywać do moich możliwości czasowych. Niemniej bez dodatkowego zatrudnienia nie przeżyję i popadnę w poważne kłopoty. Jakby co, biorę wszystko" - miał napisać Kurzępa do Dworczyka.

Na końcu Kurzępa zasugerował jeszcze z żalem, że jeśli partia mu nie pomoże, to pójdzie pracować do magazynu Zalando w Guben przy polsko-niemieckiej granicy. 60-letni polityk nie jest żonaty i nigdy nie był, nie ma dzieci.

Maile Dworczyka. Serwis Poufne Rozmowy opublikował korespondencję między posłem PiS Jackiem Kurzępą a Michałem Dworczykiem, szefem kancelarii premiera Mateusza Morawieckiego poufnerozmowy.com

Już następnego dnia Kurzępa napisał kolejnego maila do Dworczyka łamaną polszczyzną [wszystkie wpisy redagujemy - przyp. red.]:

"Michał, można by zagrać tak, aby wojewoda lubuski Władek Dajczak złożył mandat, wtedy ja wchodzę, bo jestem pierwszy na liście, niestety sam z siebie tego nie zrobi. Musi mieć wspomaganie!" - podpowiadał Kurzępa.

Dworczyk do tej propozycji podszedł sceptycznie. Przypominał, że na tamten czas prezes partii wydał dyrektywę, by mandatów poselskich nie składać. "A może Ty byś poszedł na wojewodę albo wicewojewodę?" - zapytał Dworczyk.

Kurzępa: "Nie ukrywam, że mamy taką oto sytuację: Ast i Dajczak wchodzą w fazę wieku przedemerytalnego, ja mam szczęśliwie więcej czasu. Funkcji wojewody nie odmówię, rzecz jasna, choć wolałbym Sejm".

Kurzępa stwierdził, że jako poseł może skuteczniej walczyć o dusze młodych Polaków. Na końcu tej samej wiadomości zdążył jeszcze zaszantażować Dworczyka. "Gowinowcy mnie kuszą, a ja przecież jestem pisowcem, nie chcę zmieniać frakcji" - napisał.

Jak sprawa się rozwiązała

Dalszego przebiegu korespondencji nie znamy, ale doskonale wiemy, jak problemy Kurzępy rozwiązały się w praktyce. W styczniu 2020 r. objął on ponownie mandat poselski, bo rząd zdecydował wtedy, by Władysław Dajczak pozostał wojewodą lubuskim na kolejną kadencję. Dajczak zwolnił więc miejsce w Sejmie, na które wskoczył Kurzępa.

Maile z prywatnej skrzynki Michała Dworczyka wypływają na światło dzienne od połowy 2021 r. Szef kancelarii premiera zgłosił sprawę do państwowych służb, które próbują ustalić, kto stał za włamaniem.

