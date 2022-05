Lechia pojechała na wyjazdowy mecz do Wodzisławia. Odra, to drużyna z tradycjami ekstraligowymi. Na najwyższym poziomie ligowym grała ponad dekadę, zaliczając w tym czasie także występy w europejskich pucharach. Dziś rzeczywistość jest inna, Odra drży o byt w trzeciej lidze, tak jak zielonogórska drużyna Andrzeja Sawickiego.

Zielonogórzanie spisali się na Śląsku wyjątkowo dobrze. Pewnie pokonali wodzisławian 2:1. Obie bramki dla Lechii zdobył Mateusz Surożyńki, to był jeden z najlepszych występów zielonogórskiego pomocnika w tym sezonie. Gola dla gospodarzy strzelił Radosław Kruppa.

Lechia awansowała o dwa miejsca w tabeli, po tej kolejce jest na 13., choć 32 zdobyte punkty nie zapewniają spokojnego snu. W dole tabeli jest ciasno, o utrzymanie walczy połowa z 18 drużyn.

Dużą niespodziankę sprawiła także Warta Gorzów. Na swoim boisku wygrała 1:0 z liderem Zagłębiem II Lubin. Zwycięskiego gola zdobył Mateusz Ogrodowski. Trzy punkty zgarnęła również Carina Gubin, pokonując na własnym stadionie 2:0 Karkonosze Jelenia Góra.

Wyniki 28. kolejki

Odra Wodzisław - LECHIA ZIELONA GORA 1:2, Warta Gorzów - Zagłębie II Lubin 1:0, Piast Żmigród - Górnik II Zabrze 1:3, Carina Gubin - Karkonosze Jelenia Góra 2:0, LKS Goczałkowice Zdrój - Stal Brzeg 1:0, Polonia Bytom - Gwarek Tarnowskie Góry 1:0, Foto Higiena Gać - Pniówek 74 Pawłowice 2:2, Ślęza Wrocław - MKS Kluczbork 3:4. Miedź 2 Legnica – Rekord Bielsko-Biała 1:4.

1. Zagłębie II Lubin 28 63 67:32

2. Polonia Bytom 28 55 44:28

3. Ślęza Wrocław 28 53 62:32

4. Miedź II Legnica 28 52 50:35

5. Rekord Bielsko-Biała 28 49 52:36

6. LKS Goczałkowice Zdrój 28 46 38:29

7. Górnik II Zabrze 28 45 41:36

8. Pniówek 74 Pawłowice 28 35 39:46

9. Gwarek Tarnowskie Góry 28 34 37:43

10. Stal Brzeg 28 34 34:36

11. Warta Gorzów GORZÓW 28 34 38:41

12. Carina Gubin 28 34 36:38

13. LECHIA ZIELONA GÓRA 28 32 35:38

14. MKS Kluczbork 28 32 37:50

15. Odra Wodzisław Śląski 28 31 35:53

16. Piast Żmigród 28 31 41:60

17. Karkonosze Jelenia Góra 28 24 33:57

18. Foto Higiena Gać 28 15 23:52

Pierwszy zespół awansuje do drugiej ligi. Co najmniej trzy ostatnie drużyny spadną do regionalnych czwartych lig.

