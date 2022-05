Do Zielonej Góry wraca z gościnnymi występami dobra siatkówka. Turniej kwalifikacyjny do lipcowych mistrzostw Europy kobiet do lat 21 będzie jedną z największego tego typu imprez, jakie dotychczas odbyły się w hali CRS. Na trzydniowy turniej przyjadą reprezentacje Polski, Czech, Ukrainy i Węgier. Ich mecze będzie można oglądać za darmo od czwartku do soboty, 19-21 maja.

