W tym roku wnioski o dofinansowanie do wymiany starych źródeł ogrzewania na gazowe urząd miasta przyjmować miał do 6 maja br. W poniedziałek poinformował, że termin ten został przesunięty. Mieszkańcy czas na składanie dokumentów mają do końca miesiąca - tj. 31 maja.

Chcesz dostawać e-mailem serwis z najważniejszymi informacjami z Zielonej Góry? Zapisz się na nasz bezpłatny newsletter.

W puli programu wielkich pieniędzy nie ma. Urząd na dopłaty przeznaczy tylko 600 tys. zł. Wnioski składać mogą nie tylko pojedynczy mieszkańcy - również wspólnoty mieszkaniowe, firmy i instytucje, o ile nie należą do sektora finansów publicznych.