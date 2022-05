Jezioro Sławskie, największe w woj. lubuskim (800 ha), już w ciepłe majowe weekendy przyciąga tłumy turystów i wodniaków. Jezioro, długie na ponad 9 km, jest idealnie dla żeglarstwa i innych sportów wodnych. Podczas ostatniej majówki swoje zawody mieli w Sławie także wędkarze.

Jezioro Sławskie, policyjny patrol wodny ze Wschowy, maj 2022 r. Fot. Archiwum, Lubuska Policja

Bezpieczeństwa na wodzie i przystaniach pilnowały policyjne patrole na motorówkach. – Najczęstsze przewinienia wypoczywających to spożywanie alkoholu, brak uprawnień do prowadzenia łodzi, zły stan techniczny sprzętu pływającego, brak odpowiedniego wyposażenia łodzi i jachtów. Osobną kategorią są kłusownicy – wylicza komisarz Maja Piwowarska z Komendy Powiatowej Policji we Wschowie.

W ostatni weekend policjanci zatrzymali na jeziorze 48-letniego sternika. W organizmie miał 0,6 promila alkoholu. Na pokładzie łodzi przewoził sześcioro pasażerów, w tym czwórkę dzieci. – Za swoje zachowanie stanie przed sądem – zaznacza Piwowarska.

To był już drugi w tym sezonie nietrzeźwy sternik, którego zatrzymała policja na Jeziorze Sławskim.

