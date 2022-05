Maryna uciekła przed wojną ze Lwowa. Kiedyś próbowała uczyć się języka polskiego. Jeszcze przed agresją Rosji na Ukrainę planowała wraz z rodziną wyjazd do Polski. Jest pielęgniarką, wie, że w Polsce można szybko znaleźć zatrudnienie w szpitalu. Za większe niż w Ukrainie pieniądze. Wojna przyśpieszyła decyzję o wyjeździe. Wybór padł na Zieloną Górę.

- Lubię takie malutkie miasta - tłumaczy. Maryna na początku zamieszkała u jednej z polskich rodzin. Teraz sama wynajmuje mieszkanie. I uczy się, by móc pracować w zawodzie. Do tego, by zrozumieć pacjentów, musi dobrze znać język polski. O ofercie Uniwersytetu Zielonogórskiego przeczytała w internecie. Na zajęcia chodzi od końca marca. Za miesiąc bez problemu dogada się z każdym Polakiem.