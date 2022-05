Tydzień temu rząd Kanady ogłosił uruchomienie pierwszych bezpłatnych lotów dla ukraińskich uchodźców wojennych, którzy otrzymali już kanadyjskie wizy, a przebywają w Polsce. Wyczarterowane samoloty będą odlatywać z Warszawy.

Chcesz dostawać e-mailem serwis z najważniejszymi informacjami z Zielonej Góry? Zapisz się na nasz bezpłatny newsletter.

O wizy można było się ubiegać w kanadyjskiej ambasadzie w Polsce, formalności uproszczono. Skrócono także czas oczekiwania na decyzję, tylko do 15 dni. Pierwszy samolot do Kanady wyleci 23 maja do Winnipeg, kolejny tydzień później do Montrealu. Do końca kwietnia w programie CUAET złożono ponad 204 tys. wniosków. Kanada wydała już ok. 91,5 tys. wiz. Bezpłatne loty dla uchodźców rząd Kanady zaplanował w partnerstwie z liniami lotniczymi i organizacjami charytatywnymi, które utworzyły fundusz pomagający w opłaceniu biletów lotniczych.