W trzech plebiscytach Supermiasta i Superregiony 2022 głosujemy na najpiękniejsze i najbardziej klimatyczne zielone miejsca w woj. lubuskim, Zielonej Górze i Gorzowie. Akcja miała kilka etapów. Przez dwa pierwsze tygodnie maja swoje typy takich miejsc podpowiadali nam czytelnicy, przysyłając swoje propozycje. Z nich wybraliśmy finałowe „dwunastki".

Park Dworski, Park Mużakowski i Łagowskie Buczyny

Kto dziś jest na czele plebiscytu na najpiękniejsze miejsce w Lubuskiem. Pierwsze trzy miejsca zajmują park Dworski w Iłowej, Park Mużakowski i Łagowskie Buczyny. W grze o podium pozostają jeszcze Geopark Łuk Mużakowa, Ujście Warty i Gryżyńskie Uroczyska.

Zaskoczeni? Park Mużakowski uchodził za faworyta, w końcu jest na liście światowego dziedzictwa UNESCO. To dzieło XIX-wiecznej europejskiej sztuki ogrodowej. Twórca – książę Hermann von Pückler zaplanował Park Mużakowski z rozmachem, niektórzy uważają, że musiał być szalony. Równie niezwykły jest park w Iłowej stworzony przez hrabiego Fryderyka von Hochberga. Park podzielił tematycznie. Części zaaranżował w stylu japońskim, chińskim, angielskim i francuskim. Co tu kryć, widać, że miejsce to ma dużą grupę miłośników i jest bliskie sięgnięcia po zwycięstwo. Wskazywaliście też miejsca mniej znane, jak buczyny nad jeziorem w Łagowie czy jary pod Gryżyną. – Kto raz je zobaczył, zapamięta na zawsze – napisał jeden z czytelników.

Wzgórza Piastowskie, Zatonie i Las Odrzański

W Zielonej Górze rywalizacja jest jeszcze bardziej zacięta. W pierwszej piątce znalazły się: park z pałacem w Zatoniu – po rewitalizacji odkrycie ostatnich lat. Zatonie ma niewielką przewagę nad Wzgórzami Piastowskimi, najbardziej znanym miejscem spacerowym w mieście. Depcze im po piętach Las Odrzański w Krępie. Tu do głosu doszli miłośnicy dzikiej przyrody, część lasu objęta jest Naturą 2000. W mieście coraz popularniejszy staje się park Poetów i jego wąwozy. – Tu na szczęście nie ma tłumów – podkreślają czytelnicy.

Gorzowskie Murawy. Par Siemiradzkiego i Park Wiosny Ludów

W zielonym plebiscycie w Gorzowie pierwszych pięć pozycji zajmują: Gorzowskie Murawy, park Siemiradzkiego, ogród dendrologiczny przy muzeum, park Słowiański i park Wiosny Ludów. – Murawy to wyjątkowy teren w granicach administracyjnych miasta. Mało które miasto w Polsce może się czymś takim pochwalić. Spacerować tam można godzinami – oceniają mieszkańcy. Są zachwyceni też 100-letnimi parkami.

– To są prawdziwe wizytówki miasta – oceniają i najwięcej głosów przekazali na park Siemiradzkiego. Sporo głosów nazbierał też park Czechówek. Gorzowianie chwalą także udaną rewitalizację parku Wiosny, w którym przebudowano alejki, wyremontowano mostki. – Nad stawem zrobiło się przepięknie – tłumaczą.

Które miejsca wygrają nasze plebiscyty? Wszystko się jeszcze może zdarzyć. Głosowanie do niedzieli 29 maja. Głosujcie!

