W Zielonej Górze, w miejskich żłobkach, przedszkolach, zakładach i placówkach trwa pogotowie strajkowe. Protest zaostrzyły "Solidarność" i OPZZ Konfederacja Pracy. Związkowcy domagają się podwyżek w wysokości 1 tys. zł na pracownika. Prezydent przystaje na 750 zł. – To nie wystarczy – tłumaczą związkowcy, którzy przysłali list do redakcji „Wyborczej". Oto jego treść:

Szanowny Panie Prezydencie

"Pracownicy jednostek podległych Prezydentowi Zielonej Góry z niepokojem obserwują brak woli ostatecznego porozumienia z Pana strony w sprawie przyznania podwyżek w kwocie 1000,00 zł do płacy zasadniczej od 1 stycznia 2022 r. Zaproponowana przez Pana kwota 750 zł brutto to dobry „pierwszy krok", ale w tych trudnych czasach nie poprawi naszej sytuacji i naszych rodzin. Podczas rokowań nie otrzymaliśmy żadnej propozycji z Pana strony, co mocno zaniepokoiło pracowników.

Pan Prezydent uważa, że owszem, podwyżka pracownikom się należy, ale nie ma na nią więcej pieniędzy w budżecie. Taki stan rzeczy nie może trwać w nieskończoność. Dlatego z determinacją będziemy zabiegać o to, aby w końcu doceniono finansowo naszą pracę i nie damy się zbyć obietnicami co do przyszłości. Każdego roku otrzymujemy informację, że „nie teraz", ale może w następnym roku. I tak kończą się kolejne negocjacje kolejnego roku. Chociaż należy zauważyć, że raczy Pan od jakiegoś czasu podejmować z nami dialog w dobrej wierze. Natomiast nasze pensje wciąż są na żenująco niskim poziomie.

REKLAMA

Czujemy się wykorzystywani przez rządzących miastem wyłącznie do realizacji celów wyborczych. Pytamy się. Czy to jest OK?

Wykonujemy swoją pracę urzędniczą z należytą starannością, angażując w to posiadaną wiedzę i umiejętności. Jesteśmy wychowawcami najmłodszych maluchów w żłobkach i przedszkolach, pracujemy w szkołach na najniższych możliwych wynagrodzeniach, a często w przypadku pracowników opieki i pomocy społecznej wykonujemy ciężką i bardzo odpowiedzialną pracę fizyczną przy podopiecznych i pensjonariuszach. Wykonujemy odpowiedzialną pracę dla mieszkańców miasta w podległych spółkach. Mamy zatem prawo oczekiwać, że uzyskamy za to adekwatne i godziwe wynagrodzenie. Nie chcemy dłużej przegrywać z kolejnymi remontami, inwestycjami, urządzeniami, które niewątpliwie ułatwiają funkcjonowanie, ale nie mogą być ważniejsze od człowieka. Nie jest wszystkim przecież na rękę, abyśmy „włóczyli" się po ulicach Zielonej Góry - chociaż jest już wiosna i sprzyja wszelkim działaniom pracowniczym.

Panie Prezydencie. Podwyżka w wysokości 750,00 zł brutto jest w obecnej sytuacji kwotą niewystarczającą. Czekamy na kolejny Pana krok i zwiększenie kwoty podwyżki, co przy działaniu w dobrej wierze może doprowadzić nas do porozumienia. Żądamy wprowadzenia podwyżki w kwocie 1000 zł do płacy zasadniczej od 1 stycznia 2022 r., podkreślając gotowość do szukania godnego kompromisu".

REKLAMA

W imieniu pracowników Edyta Bortkiewicz i Rafał Jaworski

CZYTAJ TAKŻE: Lubuskie zielone miejsca magiczne, to ostatnie chwile na głosowanie. Kto wygrywa w plebiscycie?

CZYTAJ TAKŻE: Zielonogórska firma z kontraktem w Paryżu na 172 mln zł