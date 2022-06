Tor na stadionie Polonii w początkowej fazie meczu był twardy jak beton, więc choć generalnie sprzyja on mijankom, to w pierwszej serii wyścigów o wszystkim decydował start spod taśmy. W tej sytuacji znakomicie odnaleźli się lepiej spasowani z nawierzchnią gospodarze. Wygrali oni drużynowo i indywidualnie wszystkie cztery pierwsze gonitwy, w tym dwie 5:1. W drugim i trzecim biegu zawodnicy Falubazu sami jednak zapracowali na swoje straty. W zmaganiach juniorów Wiktor Przyjemski z Polonii był oczywiście nieosiągalny, ale goście spokojnie mogli dowieźć 3:3, gdyby Fabian Ragus skupił się na pilnowaniu krawężnika. Chwilę potem Krzysztof Buczkowski i Max Fricke - obaj goniący Adriana Miedzińskiego - przeszkodzili sobie przed wejściem w ostatni łuk, co z premedytacją i właściwą sobie surowością wykorzystał Matej Żagar. Najprzykrzej patrzyło się zaś na początek meczu w wykonaniu Jana Kwiecha i Rohana Tungate'a. W czwartym biegu pozwolili objechać się parze młodziaków, a więc Przyjemskiemu i Olegowi Michaiłowowi.

Po pierwszej serii Polonia prowadziła aż 18:6, bezlitośnie gasząc entuzjazm gości. Owszem, od piątego wyścigu żużlowcy Falubazu wyglądali już znacznie lepiej, praktycznie do końca meczu ścigali się z miejscowymi na remis, ale zabrakło czegoś ekstra, by myśleć o odrobieniu strat z pierwszej fazy spotkania. Tor szybko się odsypywał, zwłaszcza że sędzia zawodów polecił zrezygnować z kosmetyki toru. Obawiał się, że spadnie deszcz, nad Bydgoszczą bowiem wisiały ciemne i ciężkie chmury. Sygnał do tego, że można już szukać prędkości pod bandą dał wspomniany wyżej Michaiłow w czwartej gonitwie. Później wielu żużlowców go naśladowało. Niestety tych naśladowców za mało było w obozie Falubazu. Z możliwości, które dawał tor korzystali jedynie bardziej doświadczeni zawodnicy, przede wszystkim "Buczek" i Fricke, choć ten drugi na dobre rozkręcił się dopiero w drugiej części zawodów. Umiejętności skorzystania z materiału zebranego na dużej ewidentnie zabrakło zaś Kwiechowi, Tungate'owi i zielonogórskim juniorom. Zwłaszcza ci ostatni zamiast szukać własnych ścieżek, których na torze w Bydgoszczy zawsze jest sporo, bezpiecznie, ale i bezowocnie siadali na plecach swoim rywalom. REKLAMA Tak czy inaczej, Falubaz w drugiej serii wyścigów odrobił cztery punkty straty. Niestety starania te zostały zmarnowane w 8. gonitwie, wygranej przez Polonię 5:1. A to dzięki zwyżkowej dyspozycji Żagara, bo nawet on zaczął latać po szerokiej i mijać mniej objeżdżonych przeciwników jak tyczki, choć przecież nigdy z tego nie słynął. Bydgoszcz pewnie zmierzała po dwa punkty, choć walka o bonusowy punkt za zwycięstwo w dwumeczu (w pierwszym meczu w Zielonej Górze Falubaz wygrał 48:42) trwała do samego końca. Goście nie potrafili wykorzystać jednak sprzyjających im okoliczności. Tu wspomnieć trzeba o wyścigu nr 14, w którym za położenie motocykla wykluczony został Przyjemski, a osamotniony Kenneth Bjerre ścigał się z Kvechem i Tungatem. Duńczyk zdeklasował rywali, wybronił remis... Ostatecznie Polonia wygrała 49:41, zgarniając przy tym bonusowy punkt do tabeli za zwycięstwo w dwumeczu (91:89), a tym samym zasiadając na fotelu lidera eWinner 1. ligi. REKLAMA Falubaz odniósł pierwszą porażkę w tym sezonie. Zrehabilitować się będzie miał szansę w sobotę na własnym stadionie, kiedy to zmierzy się z Orłem Łódź. ABRAMCZYK POLONIA BYDGOSZCZ 49:41 STELMET FALUBAZ ZIELONA GÓRA (91:89 w dwumeczu) POLONIA: Kenneth Bjerre - 10 (3,d,3,1,3), Oleg Michaiłow - 5+1 (2*,2,0,1,-), Daniel Jeleniewski - 5+2 (2*,0,1*,2), Adrian Miedziński - 8 (3,3,2,0,0), Matej Zagar - 11 (1,2,3,3,2), Wiktor Przyjemski - 8+1 (3,3,2*,w), Przemysław Konieczny - 2+1 (1,0,1*), Bartosz Głogowski - NS. FALUBAZ: Damian Pawliczak - NS, Max Fricke - 13+1 (0,3,1*,3,3,3), Rohan Tungate - 5 (1,2,1,0,-,1), Jan Kvech - 7+2 (1,1*,1,2*,0,2), Krzysztof Buczkowski - 13 (2,3,2,3,2,1), Dawid Rempała - 2 (2,0,0,0), Fabian Ragus - 1 (0,1,-), Mateusz Tonder - 0 (0).