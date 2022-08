Stelmet Falubaz przegrał w Łodzi, na własnym torze będzie musiał odrobić aż 10 punktów straty

Pierwszy mecz ćwierćfinału eWinner 1. ligi żużlowej nie ułożył się po myśli żużlowców Stelmet Falubazu. W Łodzi przegrali 40:50. To oznacza, że w rewanżowym meczu na własnym torze zmierzą się nie tylko z rywalami, ale też sporą presją.

Sensacja w Łodzi? W kontekście nieregularnej formy Falubazu już chyba nikt tego nie powie. Faktem jest jednak, że pierwszy mecz play-off przeciwko drużynie Orła poszedł zielonogórskim żużlowcom nawet gorzej niż w sezonie zasadniczym. W maju na tym samym torze zremisowali 45:45. Teraz musieli uznać wyższość rywali i to całkiem wyraźną. Gospodarze wygrali 10 punktami, co daje im dużą szansę na wyeliminowanie kandydatów do awansu już w pierwszej rundzie.

- 10 punktów do odrobienia to dużo, ale nie jest to misja niemożliwa. Szkoda, że na rewanż musimy czekać dwa tygodnie. Jesteśmy w takiej sytuacji, że najlepiej, gdyby mecz był już jutro - przyznał po spotkaniu Krzysztof Buczkowski, jeden z liderów Falubazu, w rozmowie z dziennikarzami Canal+ Sport.