Idzie Winobranie. Od poniedziałku pierwsze utrudnienia w centrum miasta

1. 29 sierpnia - 13 września. Zamknięte ul. Kasprowicza i plac Powstańców Wielkopolskich (od ul. Jedności do al. Wojska Polskiego) wraz z parkingiem – w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem imprez na dużej scenie,

2. 31 sierpnia - 14 września. Zamknięte pl. Bohaterów i parking przy Centrum Biznesu oraz ul. Bohaterów, Kazimierza Wielkiego (od galerii do ulicy placu) i alei Niepodległości (placu do ul. Bankowej) w związku z pracami montażowymi i działaniem parku rozrywki.

3. 31 sierpnia - 14 września. Wyłączone z ruchu: plac Bohaterów, aleja Niepodległości (od ul. Kupieckiej do ul. Bankowej), Kupiecka (od ul. Ciesielskiej do ul. Boh. Westerplatte), Ciesielska (parking – częściowo), Żeromskiego, Mickiewicza (od ul. Żeromskiego do ul. Lisowskiego), plac Powstańców Wielkopolskich (park), Mariacka, Stary Rynek, Pod Filarami – w związku z organizacją i przeprowadzeniem Jarmarku Winobraniowego.

5. 31 sierpnia - 12 września. Zamknięty plac Teatralny (działki przy ulicy Kupieckiej i przy pl. Matejki) w związku z organizacją imprez na małej scenie.

6. 3 września - 11 września. Zamknięty plac (podwórze) przy ul. Żeromskiego 21 w związku z organizacją pokazów tanecznych.

7. 10 września. Wyłączone z ruchu ul. Długa (od ul. 1-go Maja do Reja i Moniuszki), al. Konstytucji 3 Maja (od ul. Fabrycznej i Reja do Wrocławskiej) oraz Wrocławska (od al. Konstytucji 3 Maja do ul. Sienkiewicza) w związku przygotowaniem, formowaniem i przemarszem Korowodu Winobraniowego.

przepustowość ruchu z ul. Fabrycznej w Moniuszki i Reja będzie zapewniona od północy do godz. 11,45 oraz w godz. 18-24.

przepustowość ulic Długiej, Konstytucji 3 Maja i Wrocławskiej (w jednym kierunku, w stronę ul. Wrocławskiej) będzie zapewniona od północy do godz. 8 oraz w godz. 18-24.

8. 3 września (godz. 15.00-21.30). Zamknięte ulice: Bohaterów Westerplatte, Ułańska, al. Niepodległości, Bankowa, Chrobrego, pl. Matejki, Drzewna, pl. Pocztowy, Jedności, Reja, Wojska Polskiego, Stanisława Wyspiańskiego, Dzika, Wazów, plac Piłsudskiego, Chrobrego – w związku z organizacją biegów.

9. 30 sierpnia - 14 września. Postoje taxi z pl. Powstańców Wlkp. przeniesione na tymczasowy postój na parkingu przy gazowni.

Pozostałe informacje

W bezpośrednim sąsiedztwie imprez winobraniowych będą funkcjonowały parkingi samochodowe na placach przy gazowni, przy Filharmonii Zielonogórskiej, przy ulicach Ciesielskiej (częściowo), Kupieckiej, Drzewnej, Chopina oraz na deptaku (od ul. Bankowej do ul. Ułańskiej).

Autokary wycieczkowe będą mogły korzystać przez cały okres Winobrania z parkingów przy ulicy Sulechowskiej (CRS) oraz przy ul. Wrocławskiej (okolice stadionu żużlowego).

Winobusy będą rozpoczynały kursy z zatoczki dla autobusów turystycznych zlokalizowanej przy Filharmonii Zielonogórskiej.