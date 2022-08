Katastrofa na Odrze. Tylko w Zachodniopomorskiem wyłowiono 170 ton martwych ryb

- Ale wciąż nie wiemy, jak wielkie straty są jeszcze pod wodą - dodał marszałek. - Naukowcy szacują, że to, co wypłynęło, a więc to, co byliśmy w stanie odłowić, to zaledwie 10 procent tych ryb, które ucierpiały w ciągu ostatnich dwóch tygodni tej chyba największej katastrofy ekologicznej we współczesnej Polsce - stwierdził Geblewicz.

Sytuacja z każdym dniem się poprawia, choć trudno mówić o optymizmie. Odbudowa ekosystemu rzeki może zająć 10-20 lat.

– Polepszają się warunki tlenowe. Polepsza się kwestia, jeżeli chodzi o liczbę śniętych ryb w Odrze, bo jest ich coraz mniej. Ostatnie trzy transporty ryb do utylizacji to 28 ton, 20 ton i ostatni: 11 ton – wyliczał w czwartek na konferencji prasowej wojewoda Zbigniew Bogucki.