Tyszkiewicz do Kaczyńskiego: "Nowosolanie pytają, co z nami i naszymi domami? Możemy spać spokojnie?"

Dzisiaj to nasze, polskie miasto, zamieszkane przez Polaków, którzy przez lata odbudowywali relacje z byłymi mieszkańcami tych ziem, z Niemcami.

Co teraz? Pytają mnie nowosolanie na ulicy: a co z nami i naszymi domami? Możemy spać spokojnie? Na Wschodzie wojna, na Zachodzie Kaczyński budzi demony wojny. Ludzie pytają: "a jeśli Niemcy coś zapłacą za wojnę, to nie upomną się o swoje ziemie"?

Za miedzą, 20-30 km stąd, rozciągają się tereny zagłębia miedziowego, przed wojną należące do Niemiec. KGHM od kilkudziesięciu lat eksploatuje złoża miedzi i srebra. Co z Głogowem, Polkowicami, Lubinem, co z Legnicą?

Co z Jelenią Górą, Wałbrzychem, Wrocławiem, Zieloną Górą, Gorzowem, Szczecinem? A co z Olsztynem?

Jeśli wrócimy do granic przed wojny za reparacje, to Polacy za Chiny Ludowe nie zmieszczą się wszyscy na plaży we Władysławowie (mapa poniżej).

W Nowej Soli funkcjonuje kilka nowych fabryk zbudowanych przez Niemców. Pracuje tam kilka tysięcy nowosolan. Czy zostaną zarekwirowane przez rząd PiS? A co z inwestorami i nowymi inwestycjami w Polsce? Jaki klimat i stabilność inwestycyjną buduje ten rząd?

Czy Polska zażąda reparacji od Rosji? Czy wypowie wojnę Putinowi za straty wojenne, jakie poniosła Polska ze strony bolszewickiej Rosji? Czy odzyskamy np. Baranowicze, obok których mieszkała na Polesiu moja rodzina? Jaką kwotę reparacji zażąda Kaczyński od Putina, za 17 września 1939 roku, za Katyń, za rabunki, mordy i gwałty przechodzącej przez Polskę Armii Czerwonej? A współcześnie: kiedy do Polski wróci wrak tupolewa?

Pytania można mnożyć.

Kaczyńskiemu nie chodzi o to, żeby dopaść króliczka, ale żeby go gonić, po to, żeby suweren miał wrażenie, że dobrobyt i bogactwo są w zasięgu ręki. Więc ten suweren, wpatrzony w TVP, będzie lizał tego lizaka przez szybę telewizora. Naród nic na tym nie zyska. Ma zyskać partia. Bo utrzymanie władzy wymaga ofiar. A ofiarę złoży Naród, po to, żeby chory z nienawiści do Polski i Polaków starszy pan z Żoliborza utrzymał się przy władzy.

Historię trzeba znać i pamiętać o jej okrucieństwach, choćby po to, żeby już nigdy się nie powtórzyły.

Ale dzisiaj niepotrzebne jest nam budzenie demonów tej historii. PiS potrzebuje nienawiści do budowania swojej narracji skierowanej do suwerena. Nienawiść spaja i mobilizuje ich elektorat.

Mam nadzieję, że Polacy nie dadzą się na to nabrać i nie wejdą do tej rzeki nienawiści. Wystarczy, że zatruli Odrę.

Jedno jest pewne, Kaczyński zrobił superprezent Putinowi. Jeszcze tylko zostało upomnieć się o Lwów i zażądać reparacji za Wołyń.

A co z reparacjami za I wojnę światową? Największe w swojej historii relatywnie straty poniosła Polska ze strony Szwedów podczas potopu. Czy Kaczyński wystąpi o reparacje od Szwedów? A może Kaczyński zażąda rewizji granic i powrotu do granic z czasów Rzeczypospolitej Obojga Narodów? Niestety na żaden z tych wariantów nie łapie się moja ukochana Nowa Sól.