Ile innowacji i nowoczesnej gospodarki w Lubuskiem? Marszałek Polak: "Mamy konkretną wizję"

Elżbieta Anna Polak, marszałek woj. lubuskiego: Budowa Parku Technologii Kosmicznych w regionie lubuskim jest kluczowym projektem wpisanym do naszej strategii w 2010 roku i kontraktu terytorialnego w 2014 roku. Projekt jest realizowany w partnerstwie z Uniwersytetem Zielonogórskim i firmą Hertz wyłonioną w trybie konkursu.

International Astronautical Congress (Międzynarodowy Kongres Astronautyczny) w Paryżu , wrzesień 2022 r. W kongresie wzięło także udział woj. lubuskie Fot. Archiwum UMWL

Innowacyjność naszej inwestycji budziła od początku sporo emocji z uwagi na „kosmiczne" technologie w nazwie. Ale jak zwykle pozory mylą. Bo przecież w naszym parku będziemy się zajmować nie tylko cyberbezpieczeństwem, lecz również sztuczną inteligencją, nowoczesnymi technologiami dla zdrowia, zarządzaniem kryzysowym... Innowacje w tej branży to nie tylko satelity, ale przede wszystkim kreatywne, nowe rozwiązania, które mają poprawić jakość życia, nie samą innowacyjność. Podczas Międzynarodowego Kongresu Astronautycznego w Paryżu miałam okazję rozmawiać z Grahamem Turnockiem, Senior Specialist w Europejskiej Agencji Kosmicznej. Właśnie w sprawie umieszczenia w Lubuskiem, w naszym Parku Technologii Kosmicznych, oddziału Europejskiej Agencji Kosmicznej, który zajmie się zarządzaniem kryzysowym z wykorzystaniem satelitów.

Park to jedno, jak i czym jeszcze można popchnąć region na tory innowacji i nowych technologii?

– Zarząd województwa lubuskiego od dawna kładzie duży nacisk na kreację nowych, innowacyjnych, technologicznych firm. Założył takie działania w Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego do roku 2030. Planowane działania dotyczą wsparcia rozwoju start-upów – projektu Lubuski System Innowacyjnych Start-upów oraz Centrum Doradztwa Patentowego. Powstanie również inkubator dla młodych kreatywnych firm. Od dwóch lat tworzymy razem z Uniwersytetem Zielonogórskim i lubuskimi firmami partnerstwa dla wspólnych innowacyjnych przedsięwzięć w obszarze inteligentnych specjalizacji: zdrowia i jakości życia, zielonej gospodarki oraz przemysłu innowacyjnego.

W jaki sposób stworzyć lepszy klimat dla innowacji dla start-upów, w nauce i ochronie środowiska? Czy mamy bardzo dobre własne przykłady?

– Stawiamy na młodych, a efekty już mogliśmy zobaczyć podczas tegorocznej pierwszej edycji Lubuskiego Festiwalu Innowacji, który urząd marszałkowski zorganizował z Uniwersytetem Zielonogórskim. Młodzi innowatorzy pokazali tam nie tylko robota, ale i skonstruowany przez siebie rower trójkołowy dla osób niepełnosprawnych, zaprezentowali nowoczesne opatrunki hydrożelowe i pokazali, jak butelki PET mogą służyć jako półprodukt do budowy izolacji akustycznych… Samorząd tworzy warunki do rozwoju poprzez finansowe wsparcie nowoczesnej, innowacyjnej infrastruktury, np. budowę parków naukowo-technologicznych, tworzenie nowych kierunków na naszych uczelniach w oparciu o wysokospecjalistyczną kadrę, którą udaje nam się tutaj ściągnąć, tak jak np. oddział Centrum Badań Kosmicznych PAN.

W Lubuskiem powstają gigantyczne centra logistyczne i dystrybucyjne przy głównych szybkich trasach. Czy przyjdzie czas na duże inwestycje z nowocześniejszych i bardziej wymagających branż?

– Nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Transfer wiedzy do biznesu i otwarcie innowacyjnych rozwiązań w lubuskiej gospodarce to wyzwanie i konieczność. Mamy w regionie przykłady firm, które jeszcze w latach 90. zakładali inżynierowie, wykładowcy i studenci, a dziś mają one na koncie nie tylko kontrakty ogólnokrajowe, ale i zagraniczne. Przykład centrów logistycznych jest tu bardzo dobry: mamy drogę ekspresową S3, więc inwestorzy chętnie stawiają wzdłuż tej trasy swoje hale – są warunki i jest efekt. Tak samo wierzę, że zapraszając młodych, zdolnych ludzi na nasze uczelnie, do naszych laboratoriów, przybywać będzie w lubuskim nie tylko mikro- czy małych innowacyjnych firm, ale i tych średnich czy dużych zaawansowanych technologicznie. A za technologią idą przecież pieniądze, czyli lepiej płatne miejsca pracy.

Jak za kilka lat, dekadę woj. lubuskie odnajdzie się w nowym cyfrowym świecie ze swoimi szkołami, szpitalami, komunikacją i gospodarką?

– Wizja rozwoju regionu jest konkretna, tworzymy konsekwentnie Zieloną Krainę Innowacyjnych Technologii. Stawiamy tak samo na cyfryzację. Przecież byliśmy pierwszym regionem w Polsce z kompleksową budową sieci światłowodowej w ramach projektu Szerokopasmowe Lubuskie, dlatego dzisiaj aż w 95 procentach Lubuszanie korzystają z dostępu do internetu i cyfrowych usług.

REKLAMA

W naszych szpitalach, szkołach i firmach mocno wspieramy nie tylko innowacyjne rozwiązania, ale również ekologiczne. Szpital kliniczny w Zielonej Górze właśnie zakończył termomodernizację wszystkich obiektów, a w szpitalu ortopedycznym w Świebodzinie powstaje nowy pawilon rehabilitacyjny, który będzie budynkiem pasywnym z ogrodem na dachu. Już dzisiaj możemy mówić o dużym sukcesie rozwojowym, ponieważ lubuskie zajmuje czwarte miejsc w Polsce pod względem zamożności polskich rodzin, a samorząd wojewódzki drugie miejsce w kraju pod względem dochodów własnych.

Kluczem do sukcesu jest jednak, oprócz gospodarki, region silny społecznie. Dlatego tak ważny jest zrównoważony rozwój. Tylko dobra edukacja i wysoka dostępność do usług w obszarze kultury i zdrowia może nam ten sukces zapewnić.

Logo Innowacyjne Lubuskie Fot. Arch UMWL

CZYTAJ TAKŻE: Siła ośmiu partnerstw dla lubuskiej gospodarki