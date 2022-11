Pierwsze noworodki z zielonogórskiego szpitala dziecięcego już na świecie!

Pierwszy był Nikodem i to on przeszedł do historii porodówki w CZMiD. Ważył 3,35 kg. Z maluchem na pamiątkę zdjęcie zrobił sobie doktor Jerzy Hołowczyc, p.o. kierownika oddziału położniczo-ginekologicznego.

– W ciągu doby mieliśmy trzy porody fizjologiczne i jedno cesarskie cięcie u pacjentki, która urodziła wcześniaka w 26. tygodniu ciąży. Oddział już w pełni funkcjonuje w nowym miejscu – mówi dr Hołowczyc.

Szpital przypomina, że Centrum działa, ale izba przyjęć oddziału znajduje się w starej lokalizacji na parterze budynku L.

W CZMiD trwa przeprowadzka oddziałów do nowego budynku. Lekarze czekali na tę chwilę dwa lata. Wcześniej nowoczesny szpital służył pacjentom chorym na COVID-19.

Inwestycja marszałka i samorządu województwa lubuskiego kosztowała blisko 150 mln. - Dosypywaliśmy do niej kasę z funduszy europejskich, z budżetu województwa. Większość, bo 103 mln, to unijne wsparcie - wylicza Elżbieta Polak, która sama z budżetu marszałka dołożyła 43 mln zł. Centrum niewiele kosztowało szpitalną spółkę, bo ok. 3 mln zł. - Ani złotówki do szpitala nie dołożyło miasto – komentowała marszałek.

