Centrum Zdrowia Matki i Dziecka. Lubuska inwestycja dekady, czyli szpital dziecięcy za ponad 150 milionów złotych

Budynek CZMiD ma 20 metrów wysokości, powierzchnię 14,5 tys. m kw. i kubaturę około 60 tys. m sześc. Centrum ma ponad 350 okien, przy budowie użyto 700 ton stali i 6,5 tys. m sześc. betonu.

Budynek doceniają nie tylko specjaliści od służby zdrowia, ale też zwykli Lubuszanie. W marcu br. Centrum bezapelacyjnie wygrało plebiscyt „Szukamy Złotych Gwiazd", który organizowała „Gazeta Wyborcza". Ocenialiśmy najważniejsze, najciekawsze, najbardziej potrzebne inwestycje unijne w województwie lubuskim. CZMiD zostawiło w tyle m.in. drogę S3, zielonogórskie autobusy elektryczne czy ośrodek radioterapii w szpitalu w Gorzowie.

"Inwestycja dekady"

Lubuskie było do tej pory jedynym województwem w Polsce, które nie miało lecznicy przeznaczonej jedynie dla najmłodszych pacjentów. – To najważniejsza inwestycja tej dekady. Kosztowała sporo, a w trakcie jej realizacji dosypywaliśmy jeszcze pieniędzy. To musiało się wydarzyć, bo dotychczasowe warunki były nie do zaakceptowania przez nas, kobiety. Chcemy, żeby leczenie odbywało się na europejskim poziomie – mówi Elżbieta Polak, marszałek województwa lubuskiego.

Marszałek wspomina też pierwsze spotkanie z lek. Kazimierą Kucharską-Barczyk, ówczesną ordynator oddziału pediatrii zielonogórskiego szpitala. – Po raz pierwszy spotkałyśmy się w 2008 r. na oddziale pediatrii. Warunki były straszne. Doktor poprosiła wtedy: „Zróbmy coś razem dla dzieci i mam, tak nie można leczyć dzieci". Mieliśmy wtedy najgorszą dostępność do leczenia dzieci w Polsce, brak wysokospecjalistycznych oddziałów. Determinacja wielu środowisk doprowadziła do tego, że wreszcie mamy Centrum Zdrowia Matki i Dziecka – mówi marszałek Polak.

Akt erekcyjny podpisano 23 września 2017 r. Gdy w marcu 2020 r. w Polsce rozpoczęła się pandemia koronawirusa, prace w CZMiD trzeba było przyśpieszyć, a budynek zamienić w tymczasowy szpital covidowy. Zaczął działać 7 grudnia 2020 r., chorych na COVID-19 leczył końca marca 2022 r.

Ponad 150 łóżek

Nowa placówka ma pięć kondygnacji, w tym jedną podziemną. Stanie tam ponad 150 łóżek i łóżeczek, a także kilkanaście stanowisk do intensywnej terapii noworodka. Będą nowe oddziały: onkologii dziecięcej oraz anestezjologii i intensywnej terapii dla dzieci. Na oddziale pediatrii zostanie wydzielony też tzw. odcinek izolacyjno-zakaźny, a na oddziale pediatrii ogólnej zostaną wydzielone łóżka na potrzeby endokrynologii, hematologii i nefrologii dziecięcej. Do Centrum zostanie przeniesiony cały oddział położnictwa z traktem porodowym i salami cięć cesarskich, a także oddział neonatologiczny. Przybędzie także nowy oddział: anestezjologii i intensywnej terapii dla dzieci. Będzie sześć stanowisk dla starszych dzieci.

Dzięki powstaniu CZMiD kadra medyczna Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze będzie mogła zapewnić dzieciom i ich mamom kompleksową opiekę medyczną i warunki na miarę XXI wieku. Ma to tym większe znaczenie, że rocznie w szpitalu pomocy medycznej udziela się blisko 20 tys. dzieciom. W budynku działać będzie kilka oddziałów dedykowanych najmłodszym pacjentom i ich matkom, w tym pierwsze i jedyne w województwie oddziały onkologii, anestezjologii i intensywnej terapii oraz zakaźny dla dzieci. CZMiD ma też służyć kształceniu studentów Collegium Medicum Uniwersytetu Zielonogórskiego. Dzięki powstaniu CZMiD i przeniesieniu tam oddziałów dedykowanych dzieciom zwolni się miejsce w innych częściach szpitala, co umożliwi zmianę lokalizacji albo rozwój takich oddziałów jak onkologia, hematologia czy chirurgia ogólna i onkologiczna.

Działoszyński: To wielkie wydarzenie

Szpital Uniwersytecki wymienia, co jeszcze zaplanowano w Centrum Zdrowia Matki i Dziecka: zespół poradni specjalistycznych, poradnię żywienia pozajelitowego, zakład diagnostyki obrazowej z rezonansem magnetycznym, tomografem i USG, izbę przyjęć, blok operacyjny z sześcioma salami, dwie sale do cięć cesarskich i czterostanowiskowy trakt porodowy, sale odpraw na każdym oddziale, które będą również pełnić rolę sal dydaktycznych na potrzeby kształcenia studentów, a także szatnię dla rodziców i osób odwiedzających CZMiD.

Marek Działoszyński, prezes Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze: – To długo wyczekiwana chwila i wielkie wydarzenie dla naszego szpitala, ale też dla całego województwa lubuskiego. Dzieje się to, czego wszyscy wyczekiwaliśmy. Ruszamy z przeprowadzką oddziałów klinicznych do nowego Centrum Zdrowia Matki i Dziecka, łącznie z personelem i pacjentami. To bardzo duże przedsięwzięcie, pracujemy na to właściwie od kwietnia, kiedy w tym budynku skończył funkcjonować szpital tymczasowy.

Kazimiera Kucharska-Barczyk, wieloletnia kierownik klinicznego oddziału pediatrii: – W milionowym województwie byliśmy białą plamą, gdzie nie było szpitala wielospecjalistycznego. Warunki na pediatrii były trudne. Po wielu, wielu spotkaniach udało nam się podjąć decyzję o budowie. Choć to nie same mury tworzą oddział, to muszą być ludzie.

Prezes Działoszyński tłumaczy, że od grudnia szpital ma mieć kontrakt na nowe oddziały, czyli anestezjologię i onkologię dziecięcą. – Te dwie specjalności będą unikatowe w całym województwie. Mamy duże i ambitne plany. Chcemy jeszcze bardziej rozwijać te dziedziny, które do tej pory już funkcjonowały w szpitalu. Trzon kadry już jest, a teraz sukcesywnie będziemy zatrudniać kolejnych specjalistów i kolejne pielęgniarki, żeby w pełni rozwinąć zdolność naszego szpitala – mówi.

Centrum Zdrowia Matki i Dziecka ma nosić imię doktora Zbysława Kopyścia, zielonogórskiego pediatry, który zmarł w 2005 r. Przez kilkadziesiąt lat był ordynatorem pediatrii zielonogórskiego szpitala.

COVID-19 i szpital tymczasowy

Szpital tymczasowy dla pacjentów z COVID-19 działał w budynku Centrum Zdrowia Matki i Dziecka blisko 500 dni. Leczyło się w nim ponad 3,1 tys. pacjentów, z czego do zdrowia powróciło 80 proc. z nich. Najwięcej pacjentów w szpitalu było 7 kwietnia 2021 r. – 176, w tym 39 na intensywnej terapii. Szpital tymczasowy był ośrodkiem referencyjnym dla woj. lubuskiego, co oznacza, że to tam trafiali pacjenci w najcięższym stanie z całego regionu.

W pierwszej fazie funkcjonowania lecznicy oddelegowano do niej tylko ze szpitala: 10 anestezjologów, 8 rezydentów, 9 stażystów, 38 pielęgniarek i 3 sekretarki medyczne.

