Chirurg w dziecięcym szpitalu: okulary 3D, skalpel na 3 milimetry i wiedza najlepsza w kraju

Kliniką od dwóch lat kieruje dr hab. n. med. Marcin Polok, prof. UZ, chirurg i urolog dziecięcy. Do Zielonej Góry przyjechał z Wrocławia. Objął nie tylko klinikę, ale także katedrę. Uczy przyszłych lekarzy, studentów UZ. Do nowoczesnego szpitala wprowadził się z półtorarocznym poślizgiem, wcześniej Centrum służyło leczeniu pacjentów covidowych. Został tu zorganizowany szpital tymczasowy, jeden z najlepszych w Polsce, bo z najmniejszą umieralnością.

Fot. archiwum prof. Marcina Poloka

Mama na bloku operacyjnym

Profesor zaczął leczyć w pandemii, na starym oddziale. Przejął stery od dr. Jana Nowaka, chirurga ikony zielonogórskiej lecznicy, który od 40 lat kierował oddziałem. Nowak sam wskazał swojego następcę. Polok przyjął propozycję, ale przedstawił długą listę zakupów. Wymienia nie tylko sprzęt, ale także zmienia procedury. Klinika będzie jedną z niewielu w Polsce, w której rodzic wejdzie na blok operacyjny.

– Zanim rozpoczniemy operację. Będzie mógł nie tylko uspokoić dziecko, ale przekazać chirurgom ważne informacje. Potwierdzić zakres operacji, tożsamość małego pacjenta. To pozwala uniknąć koszmarnych pomyłek, a te potrafią zdarzyć się w najlepszych szpitalach, podobnie jak pilotom najlepszych linii lotniczych – mówi prof. Marcin Polok.

Połowa sal dla chirurgów

Zakres pracy kliniki to nie tylko pilne przyjęcia dzieci, które doznały urazów lub złamań, to także planowane operacje. Często skomplikowane zabiegi dotyczące wad rozwojowych – wrodzone niedrożności jelit, wady powłok jamy brzusznej, wodogłowie, przepuklina oponowo-rdzeniowa, u noworodków i kilkusetgramowych wcześniaków. Chirurdzy wykonują operacje onkologiczne np. usunięcia jajnika, jądra, potworniaka okolicy krzyżowo-ogonowej czy guza nerki. – W klinice operujemy od czubka głowy po złamany palec u stopy – mówi profesor.

Tych najmłodszych lekarze operują na zminiaturyzowanym sprzęcie.

– Gdzie średnica narzędzia nie przekracza trzech milimetrów. Operacje często wykonujemy techniką małoinwazyjną – używając laparoskopii lub torakoskopii. Często na skórze zostają jedynie niewielkie, mało widoczne ślady, do jamy brzusznej zaglądamy przez pępek – mówi prof. Polok.

Dodaje, że jeszcze niedawno dzieci odsyłano do innych ośrodków: we Wrocławiu, Szczecinie czy Warszawie. – Dziś nie ma takiej konieczności. Mamy duży, świetny zespół. Chcemy dotrzeć z tą informacją do lekarzy pierwszego kontaktu, by nie wysyłali dzieci poza region – mówi.

Chirurdzy i urolodzy dziecięcy będą mieć do dyspozycji połowę z sześciu sal sąsiadującego z kliniką nowoczesnego bloku operacyjnego. Po drugiej stronie kilka łóżek pierwszego w regionie dziecięcego oddziału intensywnej terapii. Bliskość trzech oddziałów to dobre połączenie. Chirurdzy i anestezjolodzy nie muszą krążyć między piętrami, łatwo doglądną małego pacjenta.

Fot. Władysław Czulak / Agencja Wyborcza.pl

Najlepsi w leczeniu nerek

Zielonogórski zespół na wysokim poziomie operuje i leczy nerki. Mali pacjenci przyjeżdżają do Zielonej Góry z całej Polski. Lekarze małoinwazyjnie leczą najtrudniejsze przypadki kamicy nerkowej, wady nerek. W zabiegu liczą się technika i doświadczenie. Moczowód dziecka ma jedynie 2-4 mm przekroju. Prof. Poloka wspiera zielonogórzanin dr n. med. Andrzej Haliński, który od lat usuwa kamienie w dziecięcych nerkach i moczowodzie małoinwazyjnie. Kruszy kamienie m.in. impulsami fali uderzeniowej. Rozbity złóg łatwiej zostaje wydalony, bo choć dziecięce moczowody są wąskie, są także miękkie i bardziej plastyczne. Metoda ESWL jest skuteczna w ponad 80-procentach u dzieci.

– Nowy aparat do ESWL ma pojawić w zielonogórskim szpitalu na początku grudnia. Gdy złóg utknie w świetle kielicha lub miedniczki nerki, chirurg może go także rozkruszyć za pomocą lasera i giętkiego endoskopu (RIRS). Jesteśmy jednym z dwóch ośrodków w kraju (obok Warszawy), który posiada doświadczenie i sprzęt – mówi prof. Polok.

Laparoskopowo wykonuje operacje nerek, takie jak pieloplastyki czy heminefrektomie. To zaawansowane zabiegi rekonstrukcyjne, które obecnie są już standardem w tutejszej klinice. Chirurdzy leczą też małoinwazyjnie pacjentów z chorobą refluksową żołądka, przerostowym zwężeniem odźwiernika czy zarośniętym przełykiem. Z kolei zabiegi dotyczące klatki piersiowej wykonują wspólnie z torakochirurgami z Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej leczącej dorosłych, w zabiegach pomaga jej szef, dr n. med. Roman Lewandowski. – To znakomita współpraca – chwali prof. Polok.

Operują w kinowych okularach

– Trzeba przyznać, że dostaliśmy mnóstwo sprzętu. To bardzo nowoczesna aparatura – mówi chirurg. Sprzęt idzie w dziesiątki milionów. Nowość? Nóż harmoniczny zarówno do chirurgii otwartej jak i laparoskopowej potrafi ograniczyć ryzyko krwawienia, zamyka duże, nawet 7-milimetrowe naczynia. Od kilku dni chirurdzy mogą operować z użyciem nowoczesnej, najlepszej w kraju, wieży laparoskopowej, która obraz pokazuje w precyzyjnym wymiarze 3D i o najwyższej jakości 4K.

– Mamy fantastyczny wgląd w anatomię narządu, znacznie lepszy niż w klasycznej laparoskopii. Widzimy dużo więcej szczegółów, dlatego możemy znacznie precyzyjniej preparować tkanki, co czasami pozwala uniknąć krwawienia. Zabieg dzięki temu trwa krócej – wylicza zalety profesor. Chirurdzy usuwają nawet guzy o ogromnych rozmiarach. Rekord kliniki? W tym roku operowali 14-letnią dziewczynkę, z guzem jajnika, który ważył 15 kg. Operują także złośliwe zmiany np. jąder, nerek, jelit. Leczenie można kontynuować na pierwszym w regionie oddziale onkologii dziecięcej. – Nie trzeba nigdzie wyjeżdżać. Chciałbym, żeby wiedzieli to lekarze, którzy kierują dzieci na leczenie – mówi prof. Polok, w tym tygodniu spotyka się z pediatrami na seminarium w Międzyrzeczu, w grudniu z ginekologami i położnikami w Zielonej Górze.

Fot. Władysław Czulak / Agencja Wyborcza.pl

Kształcą lekarzy

W klinice jest świetna baza, by można było kształcić przyszłych chirurgów i urologów. Klinika posiada akredytację w szkoleniu zarówno w zakresie chirurgii dziecięcej, jak i urologii dziecięcej. Równolegle prowadzone są wykłady i ćwiczenia dla studentów wydziału lekarskiego.

– Dzięki systemowi integracji studenci będą mogli przyglądać się podczas transmisji online operacjom, będą uczyć się najnowocześniejszych technik. Możemy organizować tu szkolenia dla lekarzy – mówi prof. Polok. Słabe strony? Klinika wciąż się rozbudowuje i poszukuje do pracy lekarzy rezydentów, anestezjologów, radiologów, pediatrów, pielęgniarek w tym anestezjologicznych, instrumentariuszek. – Chciałbym, by zespół rozrósł się do takich rozmiarów, by stale zajęte były trzy sale operacyjne. Gdy przyszedłem, na bloku operacyjnym chirurdzy dziecięcy operowali tylko dwa razy w tygodniu – mówi profesor.

O czym jeszcze marzy? O robocie da Vinci. Zielonogórska klinika byłaby pierwszą w kraju, gdzie za pomocą robota leczono by dzieci. – Nie możemy przespać, to ten czas, by stawiać na robotykę. To przyszłość – mówi prof. Marcin Polok.

Fot. Władysław Czulak / Agencja Wyborcza.pl