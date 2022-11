Zielonogórscy neonatolodzy ratują wcześniaki. "Agatka mieściła się w dłoni"

Chcesz dostawać e-mailem serwis z najważniejszymi informacjami z Zielonej Góry? Zapisz się na nasz bezpłatny newsletter.

Następne dwa miesiące dziewczynka spędziła w inkubatorze, maksymalnie odizolowana od bodźców ze świata zewnętrznego – światła, dźwięku, zbędnego dotyku – by uzyskać warunki zbliżone do tych, jakie panują w łonie matki. Jej skrajnie niedojrzały organizm był kompletnie nieprzygotowany do podjęcia podstawowych funkcji życiowych – oddychał za nią respirator, żywiona była pozajelitowo (przez cewnik założony do żyły pępowinowej), a pokarm mamy wprowadzano dosłownie po kropelce. Pierwszą krew z żyły lekarze pobrali dopiero, gdy ważyła 700 gramów.

- Każdy dzień spędzony w brzuchu mamy i każdy gram ma olbrzymie znaczenie dla stanu zdrowia, a dzieci, które urodziły się do 28. tygodnia i z wagą poniżej kilograma, nazywamy „skrajniakami" – mówi neonatolog.

Dominika miała 22 tygodnie i dwa dni, ważyła 490 gramów. Wojtuś urodził się w 22., tygodniu. Waga - 450 gramów. Otarli się o czasową granicę poronienia i brak szansy na życie.

- Oboje przeżyli, a co najbardziej cieszy nasz zespół - doganiają rówieśników. Możliwości rozwoju organizmu dziecka są niewyobrażalne - dziś te maluchy odwiedzają nas, przychodząc na własnych nóżkach, mam mnóstwo ich zdjęć w aparacie. Co roku spotykamy też tłumy naszych dzieciaków wraz z rodzicami podczas obchodów Dnia Wcześniaka – opowiada dr Michalak-Kloc.

– Dzieci przedwcześnie urodzone i ich rodzice przechodzą ciężką drogę. U wcześniaka niemal wszystko staje się problemem ze względu na niedojrzałość organów i układów. Intensywna terapia jest codziennością. Nie działają na odpowiednim poziomie układy oddechowy, pokarmowy, krwionośny i nerwowy. My się z tym mierzymy - i sądzę, że robimy to bardzo dobrze, bo umieralność u nas jest minimalna.

Rocznie na oddziale neonatologii zielonogórscy lekarze ratują ok. 300 wcześniaków. Na świecie, według WHO, co dziesiąty noworodek urodził się za wcześnie. W Polsce – jak wynika z ostatnich danych GUS – wskaźnik sięga 7,4 proc. W zielonogórskim szpitalu wskaźnik wcześniactwa jest wyższy, aż 14-procentowy. To jednak typowe dla oddziałów trzeciego stopnia referencyjności, gdzie trafiają najtrudniejsze przypadki.

Neonatologia po przeprowadzce

Dr Michalak-Kloc neonatologiem jest od ponad 20 lat, a od siedmiu kieruje oddziałem w Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze. Oddział Neonatologii w listopadzie przeprowadził się do nowo wybudowanego Centrum Zdrowia Matki i Dziecka. Aktualnie liczy 47 miejsc, w tym 23 na pododdziale rooming-in dla dzieci zdrowych, 15 na pododdziale patologii noworodka i 9 na intensywnej terapii. Zyskał także pokoje dla opiekunów maluszków leczonych w oddziale.

- Różnica jest ogromna. Wszystko jest nowe - mamy przestronną, funkcjonalną przestrzeń i posiadamy sprzęt z najwyższej półki. Na starym miejscu dysponowaliśmy sześcioma miejscami intensywnej terapii noworodka, teraz jest ich dziewięć z możliwością powiększenia nawet do 12 – opowiada dr Michalak-Kloc. – Poprawa warunków wpływa na sam proces leczenia. Nasza praca polega na precyzji, wymaga koncentracji. Na „starych śmieciach" w jednej malutkiej dyżurce pracowało nawet siedmiu lekarzy. Teraz to przeszłość.

Kiedy życie zależy od sprzętu

Dogoniliśmy światowe standardy. Stanowiska intensywnej terapii wyposażone są w nowoczesne, hybrydowe inkubatory. Do każdego miejsca przypisany jest aparat do wentylacji nieinwazyjnej oraz najnowszej klasy respirator umożliwiający wentylację płuc malutkich pacjentów we wszystkich możliwych trybach konwencjonalnych, jak i w trybie oscylacyjnym (ratunkowym – polegającym na dostarczaniu małych objętości gazów z częstotliwością ponad 1000 cykli na minutę). Na oddziale pracuje też nowy aparat do terapii tlenkiem azotu, niezbędny do leczenia noworodków z ciężką postacią nadciśnienia płucnego (jest to stan zagrożenia życia, spowodowany przetrwaniem krążenia takiego, jak w czasie życia wewnątrzmacicznego - kiedy większość krwi w organizmie omijało płuca, ponieważ za wymianę gazową odpowiadało łożysko). Tlenek azotu rozszerza naczynia płucne, co poprawia przepływ krwi w płucach. Niewiele ośrodków ma taki sprzęt – podkreśla dr Michalak-Kloc.

Podobną rzadkością jest aparat do hipotermii leczniczej noworodków urodzonych w zamartwicy. W kontrolowany sposób obniżając temperaturę ciała, można skutecznie zmniejszyć skutki okołoporodowego niedotlenienia mózgu. Niezwykle ważny jest tu czas – im wcześniej zaczniemy leczenie, tym jest ono skuteczniejsze. My terapię możemy już zacząć w karetce „N" będącej na wyposażeniu oddziału – co ma szczególne znaczenie w przypadku dzieci urodzonych w odległych ośrodkach. Zaledwie kilka ambulansów w kraju dysponuje taką opcją.

W oddziale funkcje życiowe noworodków nadzorowane są za pomocą kardiomonitorów podłączonych do centralnego monitora na stanowisku pielęgniarki.– Widać jednocześnie wszystkie parametry u dzieci, co jest wręcz fantastyczne. Na starym oddziale tego nie mieliśmy – dodaje neonatolog.

Przy inkubatorach, dzięki mobilnym aparatom USG wykonuje się około 20 badań dziennie, stworzono także pracownię ultrasonograficzną do diagnostyki pacjentów stabilnych. Na oddziale znajdziemy także przyłóżkowy rentgen. CZMiD jest jedynym szpitalem w woj. lubuskim, w którym można wykonać u dzieci badanie rezonansem magnetycznym w znieczuleniu (jest to niezbędne u najmłodszych pacjentów, którzy po prostu nie wytrzymałyby godziny leżenia w bezruchu). Sala mieści się jedynie dwa piętra pod oddziałem neonatologii.

Oko wcześniaka i mleko z Banku

Poważnym powikłaniem wcześniactwa jest retinopatia. To groźna choroba siatkówki oka. – Dochodzi do nadmiernego wzrostu nieprawidłowych naczyń, które mogą odwarstwić siatkówkę, doprowadzając do nieodwracalnej utraty wzroku. Malutkich pacjentów regularnie oglądają nasi okuliści, mając do dyspozycji aparat RetCam. Zielonogórska neonatologia to ponadto jedyny oddział w regionie, w którym retinopatię u wcześniaków można leczyć za pomocą lasera (niszczy się obwodową część siatkówki, co chroni centralną - prawidłową jej część i pozwala zachować użyteczną ostrość wzroku).

Oddział jest dumny także z jedynego w regionie Banku Mleka Kobiecego. Jego funkcjonowanie opiera się na honorowych dawczyniach – na zasadach podobnych jak u dawców krwi. – Bank kapitalnie uzupełnia neonatologię. – Pokarm kobiecy ma unikalny skład - to nie tylko pożywienie, ale też lekarstwo, jest niezastąpiony w terapii wcześniaków. Sztuczne mleko go nie zastąpi. Mleko dawczyń badamy, pasteryzujemy i zamrażamy. Jest zawsze pod ręką.

To wszystko to znak rewolucyjnych przemian w neonatologii – mówi szefowa neonatologii. - Postęp w diagnostyce, leczeniu i usprzętowieniu jest ogromny. Znika niemal śmiertelność u noworodków. Jednak podkreślam to zawsze: najważniejszy jest zespół - lekarze, pielęgniarki, personel dodatkowy, organizacja. Naprawdę, nauczyliśmy się ratować dzieci.

Oddział to nie tylko sprzęt, ale przede wszystkim ludzie

- Mieliśmy trudną historię, w niektórych momentach nasza obsada liczyła tylko trzech lekarzy. Dziś jest nas dwa razy więcej, są trzy rezydentki. Opiekę nad maluszkami sprawują świetnie wykwalifikowane pielęgniarki, nazywane często przez rodziców „ciociami" – co najlepiej obrazuje ich oddanie. W oddziale pracuje także fizjoterapeuta, neurologopeda, doradca laktacyjny, psycholog – odpowiadają oni za wdrażanie programu NIDCAP, który stymuluje rozwój malucha i jednocześnie służy wzmacnianiu relacji rodzic – dziecko. Tworzymy zespół fachowców z ogromną empatią do pacjentów i ich opiekunów. Robi się miło, gdy słyszymy od rodziców o aniołach z neonatologii – mówi Marzena Michalak-Kloc.

Neonatolog

„Neonatolog ratuje wcześniaki" – to skrajnie uproszczona definicja tej specjalności. Noworodek to nie malutki dorosły, jego fizjologia i specyfika jako pacjenta wymagają odrębnego podejścia - nawet porównując go z kilkuletnim dzieckiem. Neonatolog z założenie zajmuje się problemami okresu noworodkowego do 28. doby życia. W praktyce jednak opiekuje się wcześniakiem kolejne miesiące, a czasem lata. - Nasi pacjenci to nie tylko wcześniaki, opiekujemy się również maluchami z wadami wrodzonymi, dziećmi z powikłaniami okołoporodowymi, noworodkami po operacjach chirurgicznych - precyzuje dr Michalak-Kloc. W zielonogórskiej poradni neonatologicznej lekarze przyjmują dzieci do trzeciego roku życia, gdzie m.in. ocenia się ich rozwój i - w razie potrzeby – kieruje do specjalistów.

W Polsce ratuje się coraz mniejsze dzieci. Prawo mówi o dwóch kryteriach medycznych: ukończony minimum 22. tydzień ciąży lub waga 500 gramów. Już spełnienie jednego z nich upoważnia lekarzy do niesienia pomocy.

- Rodzice nigdy nie są gotowi na wcześniaka, zwłaszcza skrajnego. Na początku zawsze pojawia się strach, poczucie winy i bezsilności, ponieważ zamiast wziąć swoje dziecko na ręce, mogą jedynie zza szyby inkubatora oglądać malutką istotkę nieprzypominającą nijak różowego bobasa. Prawdziwy przełom następuje podczas pierwszego kangurowania (przytulenia dziecka do klatki piersiowej, skóra do skóry) – pierwszy raz mają szansę poczuć się rodziną. Czeka ich trudna droga, jednak muszą wiedzieć, że nie pozostają sami. - Patrząc na historie naszych małych wojowników, czuję, że nasza praca ma sens – podsumowuje dr Marzena Michalak-Kloc.

