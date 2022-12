Leśnicy przywieźli choinkę. Kubickiemu się nie spodobała "Do wymiany natychmiast" SONDA]

Świerk nie przypadł do gustu Januszowi Kubickiemu, prezydentowi Zielonej Góry. - Ja wiem, że kryzys, ale bez przesady. Jest decyzja o wymianie, takie drzewko to tragedia. Nie wiem jak wy, ale ja takiego drzewka nie chcę na deptaku – napisał na swoim profilu i uruchomił „antychoinkowy" nurt. - Anemiczna, wersja uboga, masakra, kryzysowa choinka, „chudzieńka", łysa, no tragedia – pisała część internautów, którzy zdecydowanie przeważają nad obrońcami.

- Ja bym jednak zostawił. Już jedna trzecia wszystkich drzew w regionie jest chora, coroczne susze też nie pomagają. To biedne drzewko powinno być symbolem pustynnienia regionu i pretekstem do rozmów, jak się do tego dostosować – napisał Paweł Wita.

A co na swoją obronę mają leśnicy? - To jest prawdziwie PIĘKNA choinka i warto spojrzeć na nią inaczej, mimo że odbiega urodą od topowych świątecznych drzewek z filmów. Dlaczego piękna? Bo: