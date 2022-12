Takiego oddziału nie było w Lubuskiem, mali pacjenci jeździli na leczenie kilkaset kilometrów

- W chorobach onkologicznych długa podróż stwarza sytuacje nie tylko uciążliwe, ale czasami zagrażające życiu i zdrowiu dzieci, a Lubuskie było jedynym regionem w Polsce, w którym odległość do najbliższego ośrodka onkohematologii była duża. Opolszczyzna, w której także nie ma oddziału dziecięcej onkologii, ma w dość bliskiej odległości aż cztery świetne ośrodki - tłumaczy prof. Ewa Gorczyńska, konsultant wojewódzka ds. onkologii i hematologii dziecięcej w Lubuskiem, która od kilku lat zabiegała o uruchomienie oddziału w regionie. Marzenie powoli się spełnia.

- Powstał oddział, w którym mamy możliwość wykonania kompleksowej diagnostyki i leczenia dzieci z nowotworami. To dzięki wybudowaniu nowoczesnego Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Zielonej Górze - mówi prof. Gorczyńska. Szpital Uniwersytecki podpisał już kontrakt z NFZ na realizację procedur onkologicznych. Na małych pacjentów czekają piękne sale, wyposażone w niezbędny sprzęt. Trzeba jeszcze skompletować zespół.

Klinika pomoże odciążyć przepełnione podobne oddziały szpitalne w Polsce.

Szukają pielęgniarek

Prof. Ewa Gorczyńska uzupełnia kadry. By ruszyć pełną parą z 12-łóżkowym oddziałem konieczne jest zwiększenie liczby pielęgniarek i lekarzy - onkologów, pediatrów. A o tych nie jest łatwo. Praca jest absorbująca, dyżury obciążające.

- Praca na oddziale pochłania. To są pacjenci wymagający, a leczenie jest trudne, agresywne, obarczone powikłaniami. Lekarz wsiąka w tę walkę kosztem życia prywatnego - wyjaśnia prof. Gorczyńska. Młodzi lekarze nie zarabiają kokosów, a do tego - w przeciwieństwie do lekarzy innych specjalizacji - mają mniejsze możliwości dorabiania w prywatnym gabinetach.

- Praca z cierpiącymi dziećmi jest mocno obciążająca psychicznie. Choć z drugiej strony daje ogromną satysfakcję. Większość naszych pacjentów wygrywa walkę z nowotworem i ma szanse żyć nie krócej, niż ich rówieśnicy - mówi prof. Gorczyńska. I zachęca lekarzy, pielęgniarki do składania aplikacji.

Leczenie dziecięcych nowotworów ma coraz lepsze rokowanie. - Realizujemy te same protokoły leczenia, które są stosowane w najlepszych klinikach na świecie. Mamy dostęp do nowoczesnych procedur terapeutycznych, a to daje wysoką wyleczalność. W przypadku białaczek czy chłoniaków przekraczającą 90 proc. Jest jednak jeden warunek: dzieci muszą trafić do specjalistycznego ośrodka onkologicznego jak najszybciej. Być leczone w super dobrych warunkach, najlepiej blisko miejsca zamieszkania. Intensywne leczenie może powodować ciężkie powikłania, infekcje, musimy mieć dostęp do dziecięcego oddziału intensywnej terapii. I taki dostęp mamy zapewniony - wylicza profesor.

Są pierwsi pacjenci

W dziecięcym szpitalu pojawiają się już pierwsi pacjenci z podejrzeniem choroby nowotworowej.

- Wczoraj w drzwiach stanął 12-letni chłopiec. Jego mama zauważyła u niego guza nad kolanem. Nie wiemy czy to nowotwór złośliwy czy łagodny, musimy wykonać pełną diagnostykę obrazową, pobrać wycinek do badania histopatologicznego. Inny chłopczyk ma zmiany w obrazie USG trzustki, tu także trzeba poszerzyć diagnostykę - wylicza prof. Gorczyńska. I radzi by dobrze obserwować dzieci, bo choć nowotwory rzadko u nich występują - rocznie w Polsce jest ok. 1,2 tys. nowych zachorowań - nie można przegapić niepokojących sygnałów.

- W przebiegu białaczki często występuje osłabienie, skaza krwotoczna czyli wybroczyny, zasinienia, krwawienia. Są też nietypowo przebiegające infekcje wynikające ze spadku odporności. Jeśli nie można ich wyleczyć standardowo, warto poszerzyć diagnostykę - radzi prof. Gorczyńska. Zaniepokoić powinny nas też uporczywe bóle głowy, kostno-stawowe. Jeśli małe dziecko utyka, prosi, by nosić się je na rękach, ma nocne bóle nóg, warto sprawdzić przyczynę, bo może być to białaczka.

- Nasilająca duszność może być spowodowana guzem śródpiersia. Jeśli węzły chłonne powiększają się w szybkim tempie, tworzą pakiety lub wyczuwa się je w okolicy nadobojczykowej, trzeba wykonać szybko diagnostykę obrazową. Przy guzach mózgu, mogą występować: bóle głowy, wymioty zwłaszcza poranne, objawy neurologiczne np. porażenia nerwów - wymienia prof. Gorczyńska.

Fot. Władysław Czulak / Agencja Wyborcza.pl

Misja po zielonogórsku

Prof. Ewa Gorczyńska jest założycielką dziecięcego oddziału transplantacji szpiku i terapii genowej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Współtworzyła fundację "Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową", w której działa do dziś. Pomysł, by ją powołać, podpatrzyła wizytując szpital w Wiedniu. Fundacja pomogła wybudować „Przylądek Nadziei" czyli Klinikę Onkologii i Hematologii Dziecięcej we Wrocławiu. Najstarsi pacjenci prof. Gorczyńskiej przekroczyli 30. Z niektórymi utrzymuje kontakt do dziś np. z pacjentką, po dwukrotnym przeszczepie szpiku, która chorowała na ciężką anemię aplastyczną 25 lat temu.

- Jeden z moich pierwszych pacjentów z przewlekłą białaczką szpikową, miał wykonany przeszczep szpiku, gdy był małym dzieckiem. Dziś uprawia kick-boxing, to bardzo aktywny mężczyzna, działa w stowarzyszeniach na rzecz ozdrowieńców - wylicza profesor. - U nas nie ma hasła „Pacjent przyszedł, pacjent wyszedł". On zostaje z nami. Kontrolujemy go pod kątem wznowy, ale także powikłań. W tym czasie patrzymy, jak dorasta, zakłada rodzinę - mówi profesor i przyznaje, że przebywanie z pacjentami onkologicznymi uczy człowieka dystansu do własnych problemów.

- Jeśli ma się zdrowe dzieci, trzeba się cieszyć się z tego co jest, a nie narzekać, że ma się w życiu pod górkę! - mówi.

Coraz lepsze rokowanie

Na przestrzeni lat, leczenie nowotworów wieku dziecięcego, bardzo się zmieniło. Gdy nie działa standardowa procedura, lekarze sięgają po leki biologiczne, coraz częściej refundowane przez NFZ.

- Przeciwciała monoklonalne, przeciwciała sprzężone z toksynami, przeciwciała dwu specyficzne. W ostatnich latach szczególnie ważnym osiągnięciem medycyny jest terapia CAR-T, która obecnie jest standardem w leczeniu lekoopornej białaczki limfoblastycznej linii B ( najczęstszej wśród wszystkich białaczek występujących u dzieci). Pierwszym dzieckiem w Polsce, które ponad dwa lata temu przeszło z sukcesem terapię CAR-T, był siedmioletni Olek. Chłopiec przez wiele lat chorował na ostrą białaczkę, która nawracała mimo dwukrotnie przeprowadzonej transplantacji szpiku. Terapia CAR-T nie była wtedy refundowana, ale udało się pozyskać, w krótkim czasie, ponad milion złotych w zbiórkach publicznych. Olek jest dziś zupełnie zdrowym chłopcem - mówi prof. Gorczyńska.

DKMS pomaga

Oddział w dużej części wyposażyła Fundacja DKMS. Wsparła klinikę kwotą 1,25 mln zł. Wystarczyło to na zakup aparatury i wyposażenia oddziału, w tym aparatu USG z możliwością badań dopplerowskich, aparatu EKG, centralnego systemu monitorowania pacjenta na min. cztery stanowiska. Szpital kupił także kardiomonitory, pulsoksymetry, pompy strzykawkowe, komorę laminarną do przygotowywania leków, a także łóżka czy rozkładane fotele. A jedno dziecięce łóżko specjalistyczne z wmontowaną wagą kosztuje 23 tys. zł. Zakup wszystkich 12 łóżek, w tym czterech dla niemowląt, to wydatek blisko 300 tys. zł. Rozkładany fotel, wygodny dla rodziców czuwających przy dzieciach, to koszt rzędu 5 tys. zł. Szpital zamówił 14 takich foteli. Wydał na nie 70 tys. zł.

W leczeniu pacjentów zielonogórskiej kliniki prawdopodobnie pomoże także fundacja "Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową".

- W zakresie opieki psychologicznej - uściśla prof. Gorczyńska. W „Przylądku Nadziei" doskonale działa program wsparcia psychologicznego realizowany przez Klinikę Mentalną, finansową przez fundację. - Liczę że ten program obejmie także naszych pacjentów - mówi prof. Ewa Gorczyńska.

Jest praca w Centrum Zdrowia Matki i Dziecka

Szpital Uniwersytecki oferuje pracę na:

oddziałach pediatrycznych o profilu zabiegowym i zachowawczym

bloku operacyjnym

Zapewnia stabilną formę zatrudnienia i możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego. Zainteresowane osoby proszone są o przesłanie aplikacji i CV z dopiskiem praca – Centrum Zdrowia Matki i Dziecka. Oferty należy składać w Dziale Zarządzania Zasobami Ludzkimi Szpitala, budynek S (Centrum Monitorowania Chorób Nowotworowych), od poniedziałku do piątku w godz. 7-14.35 lub pocztą elektroniczną: np@szpital.zgora.pl