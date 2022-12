Rok w cieniu wojny, zatrutej Odry, pięknych inwestycji. Poczytajcie [FELIETON]

Latem byliśmy zdruzgotani widokiem Odry i tonami śniętych ryb. Tę katastrofę zgotowaliśmy sobie sami, fabryki rzekę truły od lat. Widzieliśmy przerażenie. Dziś wierzymy, że się to nie powtórzy. Wiara nie wystarczy, Odrę musimy chronić, nie betonując jej w „imię rozwoju".

Nie było dużo w tym roku dobrych wieści. Poznaliśmy na własnej skórze, co to inflacja, drożyzna, strach o bezpieczeństwo, kryzys. Dlatego tak ważne były dobre momenty. W Zielonej Górze powstał szpital dziecięcy, pierwszy taki w naszej historii. Nowoczesny, potrzebny. Mamy też nowy most na Odrze w Milsku. Coś takiego nie zdarzyło się od kilku dekad. Oby takich pięknych inwestycji i przedsięwzięć było więcej w nadchodzącym doku. Gorąco Wam tego z „Wyborczą" życzę. I żeby wszelkie zmiany były tylko dobre.

„Wyborcza" wciąż się zmienia. Następny felieton w wydaniu papierowym przeczytacie 27 stycznia. Magazyny będą ukazywać się w ostatnie piątki każdego miesiąca. Będzie nas za to o wiele więcej w naszych serwisach internetowych zielonagora.wyborcza.pl i gorzow.wyborcza. pl. Znajdziecie w nich informacje z Zielonej Góry, Gorzowa i regionu, dobre reporterskie materiały, wywiady, reportaże, komentarze. Będą cały czas dostępne w naszych serwisach. Na dobry początek nowych zmian mamy dla Was prezent: – Tydzień darmowej prenumeraty Wyborczej.pl. Wystarczy wejść na stronę wyborcza.pl/aktywacja i wpisać kod ZIE3112. Kody są ważne do 8 stycznia 2023.

Czytajcie „Wyborczą". Bądźcie z nami.

REKLAMA

CZYTAJ TAKŻE: Most na Odrze otwarty. My szybciej na żagle do Sławy, oni łatwiej do lekarza i szkoły

CZYTAJ TAKŻE: A czy wiadukt też zniszczyła marszałek? [FELIETON]