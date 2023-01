Iza w święta pisała, że to już koniec. Uratowali życie 800 psom, ale zwycięża frustracja

- Święta czy nie święta, nie wyobrażam sobie, żeby miała pieski zostawić same - tłumaczy pani Stasia.

Pokazuje Dżekusia. To on był pierwszym gościem z interwencji. Jego historia jest nieco filmowa.

- Jego właściciel miał jeszcze jednego psa, rasowego, którego traktował znacznie lepiej. A Dżekuś, marny kundel, siedział na dworze na łańcuchu. Do czasu, aż się zerwał. Jedna dziewczyna znalazła go na ulicy w Sulechowie - opowiada kobieta.

Pani Stasia prowadzi dom tymczasowy. Ma osiem psów, ten czarny kundel po lewej to Dżekuś, od którego wszystko się zaczęło fot. Wiktoria Nemochód

Agnieszka też dwa psy z interwencji zatrzymała na stałe. Kolejne cztery przebywają u niej tymczasowo. Dominika w domu ma sześć i raczej wszystkie z nią już zostaną. Obie działają w BOZ, tak jak pani Stasia.

- U mnie święta w większym rodzinnym gronie odpadają. Mama ma alergie na psy - mówi Agnieszka.

Iza: - Najgorszy jest sylwester. Od ponad 10 lat siedzę w łazience. Biorę komputer, zatykam wszystkie otwory i gdzieś o 23 zaczynamy posiadówę. Da się przeżyć, ale za fajerwerki sylwestra szczerze nienawidzę.

Pieniędzy nie wyczarujesz

Iza jest dziennikarką, właścicielką dwóch psów i kota. W BOZ działa od 12 lat, od kilku jest głową stowarzyszenia. W święta się załamała. Udało się spłacić trochę długów organizacji, a już napłynęły rachunki za leczenie następnych psów. Skąd brać w nieskończoność? Napisała na Facebooku, że BOZ kończy działalność.

Gdy rozmawiamy kilka dni później, tłumaczy: - Nie możemy zniknąć z dnia na dzień, bo mamy otwartych mnóstwo spraw karnych, które musimy dokończyć. Niestety, nie stać nas na podejmowanie kolejnych, tymczasem znęcanie nad zwierzętami ma się dobrze. Mam serdecznie dość. Robisz, co możesz, poświęcasz zwierzętom pół życia w wolontariacie, a to i tak zawsze będzie za mało. Jedyne, co czuję, to skrajne zmęczenie. I frustrację, że to nigdy się nie kończy. Znów mamy 30 tys. zł długów - przyznaje Iza.

Najwięcej kosztuje samo leczenie zwierząt, zazwyczaj trzeba też opłacić prawników. Bywają ciężkie przypadki. Psom odchodzi skóra od ciała, mają ucięte lub zmiażdżone łapy, zniszczone narządy wewnętrzne. Gdy nie uda się znaleźć domu tymczasowego, trzeba płacić za hoteliki. W BOZ uznają, że schronisko to ostateczność. Pies nie znajdzie tam spokoju.

Iza Kwiatkowska (na dole po lewej) z kolegami z BOZ arch. prywatne

Pomagają też innym zwierzętom. Prowadzili wiele spraw złego traktowania koni czy świń. Występują w sądach jako oskarżyciel posiłkowy, prowadzą własne śledztwa, by później dostarczyć dowody.

- Bo policja i prokuratura bywają opieszałe lub nie do końca traktują sprawy zwierząt serio. Teraz mamy taką, gdzie biegli specjaliści stwierdzają, że ktoś musiał przygnieść psa kolanem, bo ma wielki krwiak na brzuchu, a policja umarza sprawę, bo nie znajduje świadków. Jako powód nie podaje jednak niewykrycia sprawcy. Stwierdza, że w ogóle nie doszło do czynu zabronionego, bo to lepiej wygląda w statystykach - mówi Iza.

Podkreśla, że frustracja bardziej niż z braku pieniędzy wynika z bezsilności. Zwierzęciu pomożesz, ale żeby sprawca poniósł karę? To już inna bajka.

- W jednej sprawie mieliśmy film z nagraniem, jak właściciel bije psa, i sprawa też została umorzona. Tak źle jak teraz jeszcze nie było. Wygląda to tak, jakby sędziowie i prokuratorzy mieli prikaz z góry, żeby uwalać sprawy zwierząt. Do tego, że pod koniec roku umarza się je z klucza dla lepszych statystyk, to już przywykliśmy. Oczywiście składamy zażalenia, ale każde jedno to dodatkowa kasa, którą musimy wydać na prawnika. To są najtrudniejsze momenty, kiedy czujesz, że nic nie działa tak, jak powinno. Ostatnio jeden z sędziów uniewinnił właściciela, który doprowadził psa do skrajnego zaniedbania (otwarte rany skóry, niewyleczone złamanie, śrut w ciele), przekonując w uzasadnieniu, że pies wiejski różni się od psa miejskiego. Pies miejski zastępuje dzieci ludziom w miastach, dlatego jest traktowany dobrze i na równi. A na wsi to jest inaczej i każdy o tym wie. Autentyk. Niektóre wyroki są idiotyczne - mówi Iza.

No i zawsze znajdzie się ktoś, kto zarzuci, że BOZ robi biznes na zwierzętach.

- Chociaż nikt z nas nie bierze za to złamanego grosza. Tak naprawdę na cierpiących zwierzętach zarabiają wszyscy, tylko nie my - wkurza się Iza.

Pies cierpi, ja nie zasnę

Dominika, wolontariuszka BOZ, w domu ma sześć psów fot. Wiktoria Nemochód

Gdy sprawy upadają, autorzy krzywdy unikają kary, a BOZ pieniądze na leczenie i utrzymanie zwierząt musi znaleźć sam. W innych na wyrok czeka latami. Nawet, jeśli jest korzystny, to pieniądze i tak ciężko wyegzekwować. Skazani kombinują jak mogą, byle nie płacić.

- Zbierasz i wykładasz pieniądze, bo zwierzę nie może czekać, ale nigdy nie wiesz, czy sprawca nieszczęścia na końcu zapłaci. Robią się długi, robi się niemiło, a gdy pies gdzieś cierpi, to nie zaśniesz. Tak naprawdę to my nie mamy przez to już życia towarzyskiego. Weszliśmy w to tak głęboko, że już nie wiemy, jak wybrnąć - opowiada Iza.

Wspomina interwencję z czerwca zeszłego roku. We wsi Łagoda ktoś zarejestrował kamerą, jak samochód ciągnie za sobą psa. Gdy dotarli do sprawców, okazało się, że mieszka tam upośledzone rodzeństwo. Wyszło, że od lat zbierali i katowali zwierzęta, terroryzowali wieś. Oprócz psa z nagrania posiadali jeszcze 27 innych.

- Wyszło na jaw, że zakopali konia żywcem, z wystającymi nad ziemię kopytami, które później odcięli dla ukrycia dowodów. To była duża interwencja z udziałem antyterrorystów, bo trudno było przewidzieć zachowanie się członków rodziny, uznanych za osoby niebezpieczne. Był tam również DIOZ oraz OTOZ. Ustaliliśmy, że każdy ośrodek weźmie po 10 psów - wspomina Iza.

Pies z nagrania przeżył. Wabi się Tymek i mieszka u pani Stasi.

Tymek, podopieczny BOZ, zaraz po odebraniu właścicielom BOZ Zielona Góra

Jak możesz pomóc BOZ?

1. Wpłacając pieniądze bezpośrednio na konto:

57 1140 2004 0000 3102 7675 1055

Biuro Ochrony Zwierząt

ul. Łukasiewicza 11a/2

65-012 Zielona Góra

2. Wspierając wybraną zbiórkę na stronie Ratujemy Zwierzaki.

3. Biorąc udział w facebookowym bazarku. Kupuj i przekazuj fanty na licytacje: facebook.com/groups/1644911362474648.

4. Przekazując różne przydatne przedmioty: legowiska, smycze, szelki, miseczki, zabawki dla psiaków. Wszystko, co może być wyprawką do domu tymczasowego.

---

* Autorki tekstu

Wiktoria Nemochód, Anna Buczak i Katarzyna Waszkowiak są studentkami II roku dziennikarstwa na Uniwersytecie Zielonogórskim. Tekst powstał pod opieką Piotra Bakselerowicza w ramach wspólnego projektu uczelni i Stowarzyszenia Dziennikarzy Lubuskich.