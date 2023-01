5-letni zielonogórzanin potrzebuje operacji w USA, by normalnie żyć. Kevlar "Protasa" poszedł za prawie 6 tys. zł

Piotr Protasiewicz przekazał na aukcję dla 5-letniego Dawida kevlar, w którym ścigał się w ostatnim sezonie przed zakończeniem kariery.

Dawid Maślenik ma 5 lat, urodził się w Zielonej Górze. Chłopiec zmaga się z wrodzoną wadą serca - tzw. anomalią Ebsteina - związaną ze złym funkcjonowaniem zastawki trójdzielnej.

"Jest to wada nieobliczalna oraz nie do końca odkryta w Polsce - zaledwie 0,5 proc. wad serca to ta przypadłość. I choć diagnostyka w Polsce jest dobra, nikt jeszcze nie operował tej wady. Coraz częściej wada daje o sobie znać i nie pozwala Dawidowi w pełni korzystać i cieszyć się życiem. Ostatnie omdlenie Dawida w przedszkolu oraz wyniki badań dały nam do zrozumienia, że nie ma na co czekać i musimy działać. Dawid przy małych wysiłkach blednie, a usta oraz kończyny sinieją, zaczyna miewać częstoskurcze, co jest niewyobrażalnie traumatycznym zdarzeniem, jego saturacja spada poniżej 80" - piszą rodzice Dawida na portalu siepomaga.pl, z którego pomocą starają się zebrać prawie milion złotych na operację syna w USA.