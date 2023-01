4. rocznica śmierci Pawła Adamowicza. Zielonogórzanie uczczą pamięć prezydenta przed filharmonią

Cztery lata temu Paweł Adamowicz, prezydent Gdańska, został śmiertelnie ugodzony nożem podczas finału WOŚP. W rocznicę tego wydarzenia zielonogórzanie spotkają się przed filharmonią. "Podzielmy się dobrem. To nasz obywatelski obowiązek" - piszą organizatorzy.

To był 2019 rok, finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Przed odpaleniem tradycyjnego "Światełka do nieba" na scenie WOŚP w Gdańsku pojawił się prezydent miasta Paweł Adamowicz. Powiedział kilka słów do mieszkańców i podziękował za dobrą zabawę. Chwilę później prezydent splótł ręce z pozostałymi osobami na scenie - wspólnie odliczali czas do wystrzału fajerwerków.

W trakcie odliczania na scenę wtargnął niedawno wypuszczony z więzienia Stefan W. Kilkukrotnie dźgnął Adamowicza nożem, czego w zamieszaniu niemal nikt nie zauważył. Napastnik jeszcze dobrą minutę paradował po scenie z nożem, trzymając go w wysoko uniesionej ręce. Dorwał się też do mikrofonu. O swój pobyt w więzieniu oskarżył Platformę Obywatelską. Później w trakcie przesłuchań miał wyjaśniać, że o tej i innych "podłościach" PO dowiedział się z publicznej telewizji, którą non stop oglądał w więzieniu. TVP całymi miesiącami potrafiła oczerniać Adamowicza w swoich materiałach.