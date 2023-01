Koszulka "Ziela" z autografem i turniej piłkarski. Trwa zbiórka pieniędzy dla Dawida

Koszulka Piotra Zielińskiego z autografem - licytuj

Zbiórkę dla małego zielonogórzanina zasilą też przychody turnieju piłkarskiego organizowanego w uczelnianej hali sportowej przy ul. Szafrana. Na imprezie pojawi się kilka gwiazd, na pewno wspomniani wyżej Protasiewicz, Dudek i Zengota. Mają zagrać w jednej drużynie. Swoją obecność zapowiedział też Łukasz Garguła, były reprezentacyjny i ekstraklasowy piłkarz.

Charytatywny turniej piłkarski dla Dawida odbędzie się w niedzielę, 22 stycznia.

Turniej piłkarski dla Dawida falubaz.com

Dawid Maślenik ma 5 lat, urodził się w Zielonej Górze. Chłopiec zmaga się z wrodzoną wadą serca - tzw. anomalią Ebsteina - związaną ze złym funkcjonowaniem zastawki trójdzielnej.

"Jest to wada nieobliczalna oraz nie do końca odkryta w Polsce - zaledwie 0,5 proc. wad serca to ta przypadłość. I choć diagnostyka w Polsce jest dobra, nikt jeszcze nie operował tej wady. Coraz częściej wada daje o sobie znać i nie pozwala Dawidowi w pełni korzystać i cieszyć się życiem. Ostatnie omdlenie Dawida w przedszkolu oraz wyniki badań dały nam do zrozumienia, że nie ma na co czekać i musimy działać. Dawid przy małych wysiłkach blednie, a usta oraz kończyny sinieją, zaczyna miewać częstoskurcze, co jest niewyobrażalnie traumatycznym zdarzeniem, jego saturacja spada poniżej 80" - piszą rodzice Dawida na portalu siepomaga.pl, z którego pomocą starają się zebrać prawie milion złotych na operację syna w USA.

Jedynie operacja w Stanach pozwoli Dawidowi żyć jak jego rówieśnicy, bawić się i funkcjonować tak jak każde zdrowe dziecko w jego wieku, bez konieczności wstawiania rozrusznika serca czy sztucznych zastawek.

Zbiórka dla Dawida na siepomaga.pl: Operacja serca w klinice w Stanach Zjednoczonych