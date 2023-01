Dziś turniej dla 5-letniego Dawida. Chłopiec ma chore serce, pomaga Protasiewicz

- To wada serca, która zagraża życiu. Saturacje spadają, paluszki i usta robią się fioletowe. Synek coraz częściej się męczy, nie ma mowy o bieganiu czy spacerach. To prawda, niedawno zemdlał w przedszkolu - mówią rodzice Dawida Maślenika.

Dawid urodził się latem 2017 r. Badania wskazały na ciężką, wrodzoną wadę serca. Przewodozależna, sinicza wada serca - Anomalia Ebsteina dotyczy zastawki trójdzielnej.

- Wtedy nie wiedzieliśmy jeszcze, co to znaczy i jak trudna to wada. Z biegiem lat chora postępuje, jego usta i rączki są sine, dopadają go ataki duszności, a serduszko bije zaburzonym rytmem. Jest to wada nieobliczalna oraz nie do końca odkryta w Polsce. Zaledwie 0,5 proc. wad serca to ta przypadłość - tłumaczą rodzice. Konsultowali leczenie z wieloma kardiologami dziecięcymi, ale rokowania nie są optymistyczne. W Polsce jeszcze nikt nie operował dziecka z taką wadą. Ratunkiem mogłoby być wszczepienie rozrusznika, ale to rozwiązanie niestety tylko tymczasowe.

- My nie chcemy przedłużyć mu życia. Chcemy je uratować - mówią rodzice. Chcą, by chłopca zoperowali lekarze w USA, bo tam operowanie takich wad jest standardowym rozwiązaniem. Dziecko przechodzi jedną w życiu operację i jest zdrowe.

- Dawid ma szansę na długie życie bez bólu, cierpienia i lęku - mówią rodzice. Zbiórkę na leczenie zweryfikował zespół lekarzy z fundacji siepomoga.pl. I dał zielone światło na zbieranie pieniędzy. Na razie rodzice uzbierali niecałe 120 tys. zł. Potrzebny jest ponad 800 tys. zł.

Kapitan PePe zbiera dla Dawida

W pomoc zaangażował się Piotr Protasiewicz, wieloletni kapitan żużlowego Falubazu. Do gry zaprosił m.in. Patryka Dudka, Grzegorza Walaska, Grzegorza Zengotę.

- Drodzy mieszkańcy, będzie turniej piłkarski. Bieganie za piłką będzie, ale to nie jest najważniejsze, tylko najważniejszy wyścig Dawida. Wierzę, że w kibicach, mieszkańcach jest moc. Za punkt honoru wziąłem sobie, żeby się udało zebrać te pieniądze - mówi Protasiewicz.

Turniej odbędzie się dziś, 22 stycznia w niedzielę. Na boisku zobaczymy najlepszych wychowanków Falubazu Zielona Góra ostatnich trzech dekad. Początek o godz. 13.20 w hali przy ul. Szafrana 6.

Wejściówek na imprezę nie ma, wystarczy, że wrzucimy datki do puszki. Będzie także kiermasz ciast.

- Dla najmłodszych kibiców przygotowaliśmy konkursy i zabawy z nagrodami, malowanie twarzy oraz spotkania ze sportowymi idolami - podają organizatorzy.

W programie imprezy są także atrakcje dla maluchów - malowanie twarzy, tworzenie bańkowego wulkanu i eksperymenty dla dzieci z cieczą nienewtonowską, zabawy w tunelach czy nauka żonglowania. Będą też licytacje, a w nich: koszulka Jakuba Modera (Brighton) z autografem, plastron Falubazu Zielona Góra z podpisami żużlowców, oficjalna piłka meczowa VTB United League z podpisami koszykarzy Enea Zastal BC Zielona Góra. Można też wylicytować obiad z legendą Falubazu, czyli Piotrem Protasiewiczem.

Dawid ma ciężką wadę serca, ratunkiem jest operacja w USA. Fot. MP